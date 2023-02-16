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Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта - РИА Новости, 16.02.2023
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Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта
Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта - РИА Новости, 16.02.2023
Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта
Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, этот процесс будет ускорен, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:33
2023-02-16T14:33
общество
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, этот процесс будет ускорен, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день паспорта получили более 130 тысяч жителей Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. При этом, отметил он, запрос на получение российских паспортов жителями региона существенно превышает возможности миграционной службы. Поэтому принято решение ускорить этот процесс: на территории области планируется открыть еще четыре отделения по вопросам миграции и увеличить штатную численность работников. Также будут созданы три выездные бригады специалистов по приему документов от граждан на получение паспорта, в данный момент прорабатывается вопрос обеспечения мобильных бригад спецтранспортом.
https://ria.ru/20230213/prava-1851803106.html
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общество, запорожская область, евгений балицкий, россия
Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
14:33 16.02.2023
 
Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта

Балицкий: более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача российских паспортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, этот процесс будет ускорен, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день паспорта получили более 130 тысяч жителей Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. При этом, отметил он, запрос на получение российских паспортов жителями региона существенно превышает возможности миграционной службы. Поэтому принято решение ускорить этот процесс: на территории области планируется открыть еще четыре отделения по вопросам миграции и увеличить штатную численность работников.
Также будут созданы три выездные бригады специалистов по приему документов от граждан на получение паспорта, в данный момент прорабатывается вопрос обеспечения мобильных бригад спецтранспортом.
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ОбществоЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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