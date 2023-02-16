https://ria.ru/20230216/rossiya-1852416098.html

Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта

Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта - РИА Новости, 16.02.2023

Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта

Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, этот процесс будет ускорен, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:33

2023-02-16T14:33

2023-02-16T14:33

общество

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Запорожской области получили российские паспорта, этот процесс будет ускорен, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день паспорта получили более 130 тысяч жителей Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. При этом, отметил он, запрос на получение российских паспортов жителями региона существенно превышает возможности миграционной службы. Поэтому принято решение ускорить этот процесс: на территории области планируется открыть еще четыре отделения по вопросам миграции и увеличить штатную численность работников. Также будут созданы три выездные бригады специалистов по приему документов от граждан на получение паспорта, в данный момент прорабатывается вопрос обеспечения мобильных бригад спецтранспортом.

https://ria.ru/20230213/prava-1851803106.html

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

общество, запорожская область, евгений балицкий, россия