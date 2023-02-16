https://ria.ru/20230216/romantizatsiya-1852372966.html

"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам?

"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам? - РИА Новости, 16.02.2023

"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам?

Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с "синдромом спасателя"? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой.

2023-02-16T14:00

2023-02-16T14:00

2023-02-16T14:00

яснопонятно

общество

преступность

подростки

психология

ильназ галявиев

убийство

психика

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«Просто психанул». Что заставляет сопереживать преступникам? Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с «синдромом спасателя»? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой. audio/mpeg

«Просто психанул». Что заставляет сопереживать преступникам? Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с «синдромом спасателя»? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой. audio/mpeg

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общество, преступность, подростки, психология, ильназ галявиев, убийство, психика, психолог, аудио