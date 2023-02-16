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"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам? - РИА Новости, 16.02.2023
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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20230216/romantizatsiya-1852372966.html
"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам?
"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам? - РИА Новости, 16.02.2023
"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам?
Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с "синдромом спасателя"? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой.
2023-02-16T14:00
2023-02-16T14:00
яснопонятно
общество
преступность
подростки
психология
ильназ галявиев
убийство
психика
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«Просто психанул». Что заставляет сопереживать преступникам?
Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с «синдромом спасателя»? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой.
audio/mpeg
«Просто психанул». Что заставляет сопереживать преступникам?
Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с «синдромом спасателя»? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой.
audio/mpeg
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общество, преступность, подростки, психология, ильназ галявиев, убийство, психика, психолог, аудио
ЯсноПонятно, Общество, Преступность, Подростки, Психология, Ильназ Галявиев, Убийство, Психика, психолог
14:00 16.02.2023
 

"Просто психанул". Что заставляет сопереживать преступникам?

ЯсноПонятно
«Просто психанул». Что заставляет сопереживать преступникам?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Почему подростки и взрослые романтизируют преступность, как связаны критическое мышление и оправдание насилия? На кого действует обаяние маньяков и как это связано с "синдромом спасателя"? Спросили у кандидата психологических наук Марины Гагуевой.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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