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Республиканцы обвинили IT–гигантов в подавлении свободы слова - РИА Новости, 16.02.2023
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Республиканцы обвинили IT–гигантов в подавлении свободы слова
Республиканцы обвинили IT–гигантов в подавлении свободы слова - РИА Новости, 16.02.2023
Республиканцы обвинили IT–гигантов в подавлении свободы слова
Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Джим Джордан выписал повестки руководителям компаний Alphabet, Amazon,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T02:51
2023-02-16T02:51
в мире
технологии
сша
россия
джо байден
amazon
apple
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Джим Джордан выписал повестки руководителям компаний Alphabet, Amazon, Apple, Meta* запрещена в России как экстремистская) и Microsoft, требуя документы в рамках расследования подозрений в подавлении ими свободы слова, сообщила пресс-служба комитета. "Юридический комитет с декабря неоднократно пытался взаимодействовать с пятью этими компаниями, к сожалению, они не ответили на наши запросы соответствующим образом", - говорится в сообщении на сайте комитета. Повестки, по которым руководители указанных компаний до 23 марта должны передать конгрессу запрошенные документы и материалы своей переписки, "станут первым шагом по приведению крупнейших технологических компаний к ответственности", говорится в сообщении. "У конгресса есть важная роль по защите фундаментальных принципов свободы слова, в том числе по расследованию того, как частные компании координируются с властями в подавлении гарантированной первой поправкой конституции свободы слова", - говорится в заявлении. Республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении деловой активности семьи президента США Джо Байдена. В ряде комитетов палаты представителей ведутся собственные изыскания в отношении сына президента и других родственников. Ранее в комитете по надзору уже прошли слушания с бывшими ключевыми руководителями компании Twitter, которую республиканцы также обвиняют в цензурировании информации, связанной с многочисленными скандалами вокруг сына президента США. Сам президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850454284.html
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в мире, технологии, сша, россия, джо байден, amazon, apple
В мире, Технологии, США, Россия, Джо Байден, Amazon, Apple
02:51 16.02.2023
 
Республиканцы обвинили IT–гигантов в подавлении свободы слова

Республиканцы запросили у IT–гигантов документы по делу о подавлении свободы слова

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США республиканец Джим Джордан выписал повестки руководителям компаний Alphabet, Amazon, Apple, Meta* запрещена в России как экстремистская) и Microsoft, требуя документы в рамках расследования подозрений в подавлении ими свободы слова, сообщила пресс-служба комитета.
"Юридический комитет с декабря неоднократно пытался взаимодействовать с пятью этими компаниями, к сожалению, они не ответили на наши запросы соответствующим образом", - говорится в сообщении на сайте комитета.
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Повестки, по которым руководители указанных компаний до 23 марта должны передать конгрессу запрошенные документы и материалы своей переписки, "станут первым шагом по приведению крупнейших технологических компаний к ответственности", говорится в сообщении. "У конгресса есть важная роль по защите фундаментальных принципов свободы слова, в том числе по расследованию того, как частные компании координируются с властями в подавлении гарантированной первой поправкой конституции свободы слова", - говорится в заявлении.
Республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении деловой активности семьи президента США Джо Байдена. В ряде комитетов палаты представителей ведутся собственные изыскания в отношении сына президента и других родственников. Ранее в комитете по надзору уже прошли слушания с бывшими ключевыми руководителями компании Twitter, которую республиканцы также обвиняют в цензурировании информации, связанной с многочисленными скандалами вокруг сына президента США.
Сам президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
 
В миреТехнологииСШАРоссияДжо БайденAmazonApple
 
 
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