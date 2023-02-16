https://ria.ru/20230216/relsy-1852547262.html

В пригороде Детройта несколько грузовых вагонов сошли с рельсов

В пригороде Детройта несколько грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 16.02.2023

В пригороде Детройта несколько грузовых вагонов сошли с рельсов

Несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта (штат Мичиган), некоторые из них содержат химические вещества, но опасности... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:02

2023-02-16T23:02

2023-02-16T23:02

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта (штат Мичиган), некоторые из них содержат химические вещества, но опасности разлива, как и пострадавших, пока нет, сообщили местные власти. Инцидент произошел днем в четверг в районе Ван Бюрен в пригороде Детройта. Как видно на кадрах, предоставленных телеканалом ABC, по меньшей мере шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов. "Нет данных о разливе химических веществ, поскольку ни один из пострадавших вагонов не содержит химикаты", - сообщили в связи с инцидентом в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) местные правоохранительные органы. В районе аварии перекрыты несколько дорог, ведется расследование и ликвидация последствий аварии, жителей просят избегать района происшествия. Как сообщает в свою очередь со ссылкой на местную полицию телеканал CBS, пострадавших в результате инцидента нет. Управление защиты окружающей среды штата также заявило в связи с инцидентом, что на место аварии направляются специалисты, но в настоящее время, "по предварительной имеющейся информации, угрозы общественному здоровью нет". Ранее в начале февраля США потрясла другая железнодорожная авария. По неизвестным причинам в районе границы штатов Огайо и Пенсильвания с рельсов сошли несколько десятков вагонов, груженных опасными химическими веществами. Через несколько дней после инцидента власти заявили о том, что в районе крушения поезда нет опасности заражения, однако местные жители обеспокоены случаями гибели животных и ухудшением самочувствия людей. В обоих случаях перевозчиком выступает компания ​​Norfolk Southern Railway Company. В связи с инцидентами в соцсетях предъявляются претензии как к самой компании, так и руководству страны за недостаточное внимание к самому инциденту и причинам, повлекшим его.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, детройт, мичиган, россия