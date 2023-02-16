https://ria.ru/20230216/rebenok-1852498071.html
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре - РИА Новости, 16.02.2023
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре
Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:12
2023-02-16T18:12
2023-02-16T18:27
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. По информации прокуратуры, пострадавший ребенок был госпитализирован, отмечается в посте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
18:12 16.02.2023 (обновлено: 18:27 16.02.2023)
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре
Столичный дептранс: на юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе