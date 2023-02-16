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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре - РИА Новости, 16.02.2023
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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре - РИА Новости, 16.02.2023
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре
Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:12
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авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. По информации прокуратуры, пострадавший ребенок был госпитализирован, отмечается в посте.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
18:12 16.02.2023 (обновлено: 18:27 16.02.2023)
 
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре

Столичный дептранс: на юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramМесто наезда на ребенка на улице Краснодонской в Москве
Место наезда на ребенка на улице Краснодонской в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Место наезда на ребенка на улице Краснодонской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Краснодонской улице в районе дома 2А автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, пострадавший ребенок был госпитализирован, отмечается в посте.
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