https://ria.ru/20230216/rebenok-1852498071.html

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре - РИА Новости, 16.02.2023

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил ребенка на зебре

Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:12

2023-02-16T18:12

2023-02-16T18:27

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора на юго-востоке Москвы, пострадавший в больнице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. По информации прокуратуры, пострадавший ребенок был госпитализирован, отмечается в посте.

https://ria.ru/20230214/avariya-1852022260.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авто, москва, происшествия