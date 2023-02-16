10:34 16.02.2023 (обновлено: 10:56 16.02.2023)
В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"
В МИД Китая призвали провести объективное расследование подрыва "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности (виновных – ред.) ", - заявил дипломат.
Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.