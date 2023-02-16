https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852335466.html

В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"

В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023

В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"

Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:34

2023-02-16T10:34

2023-02-16T10:56

китай

авария на "северных потоках"

в мире

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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности (виновных – ред.) ", - заявил дипломат.Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html

https://ria.ru/20230216/posolstvo-1852301121.html

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, авария на "северных потоках", в мире