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В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
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В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"
В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"
Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:34
2023-02-16T10:56
китай
авария на "северных потоках"
в мире
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности (виновных – ред.) ", - заявил дипломат.Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html
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Екатерина Зайцева
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китай, авария на "северных потоках", в мире
Китай, Авария на "Северных потоках", В мире
10:34 16.02.2023 (обновлено: 10:56 16.02.2023)
 
В Китае призвали провести расследование подрыва "Северных потоков"

В МИД Китая призвали провести объективное расследование подрыва "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Китай считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование по подрыву "Северных потоков" и привлечь виновных к ответственности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности (виновных – ред.) ", - заявил дипломат.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:33
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом
Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 05:48
Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"
 
КитайАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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