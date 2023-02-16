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Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США - РИА Новости, 16.02.2023
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Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США
Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США - РИА Новости, 16.02.2023
Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США
Президент России Владимир Путин после рассказа детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:39
2023-02-16T15:52
сша
сирия
владимир путин
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рассказа детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно договориться, и с ними договариваться проще, чем с США.Львова-Белова рассказала, как она приехала в Сирию, и американцы силами курдов устроили митинг против ее приезда."Договорились же?" - спросил Путин."Да, конечно", - ответила омбудсмен и добавила, что вывезти удалось только 69 детей, а хотелось бы больше."Там люди волне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию. Поэтому нужно продолжать работу. И через официальные власти Сирии, но думаю, что по такому гуманитарному вопросу можно и напрямую с ними работать. Мы подумаем, как это сделать и как вам помочь", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817412006.html
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сша, сирия, владимир путин, россия, мария львова-белова
США, Сирия, Владимир Путин, Россия, Мария Львова-Белова
15:39 16.02.2023 (обновлено: 15:52 16.02.2023)
 
Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США

Президент Путин: с курдами можно договориться, с ними проще договариваться, чем с США

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рассказа детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно договориться, и с ними договариваться проще, чем с США.
Львова-Белова рассказала, как она приехала в Сирию, и американцы силами курдов устроили митинг против ее приезда.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября 2022, 18:56
Путин возмутился санкциями против Львовой-Беловой
"Договорились же?" - спросил Путин.
"Да, конечно", - ответила омбудсмен и добавила, что вывезти удалось только 69 детей, а хотелось бы больше.
"Там люди волне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию. Поэтому нужно продолжать работу. И через официальные власти Сирии, но думаю, что по такому гуманитарному вопросу можно и напрямую с ними работать. Мы подумаем, как это сделать и как вам помочь", - сказал глава государства.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября 2022, 06:21
Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей
 
СШАСирияВладимир ПутинРоссияМария Львова-Белова
 
 
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