https://ria.ru/20230216/putin-1852439611.html

Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США

Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США - РИА Новости, 16.02.2023

Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США

Президент России Владимир Путин после рассказа детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:39

2023-02-16T15:39

2023-02-16T15:52

сша

сирия

владимир путин

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рассказа детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о воспрепятствовании вывозу детей из Сирии заявил, что с курдами можно договориться, и с ними договариваться проще, чем с США.Львова-Белова рассказала, как она приехала в Сирию, и американцы силами курдов устроили митинг против ее приезда."Договорились же?" - спросил Путин."Да, конечно", - ответила омбудсмен и добавила, что вывезти удалось только 69 детей, а хотелось бы больше."Там люди волне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию. Поэтому нужно продолжать работу. И через официальные власти Сирии, но думаю, что по такому гуманитарному вопросу можно и напрямую с ними работать. Мы подумаем, как это сделать и как вам помочь", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817412006.html

https://ria.ru/20221021/deti-1825543899.html

сша

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, сирия, владимир путин, россия, мария львова-белова