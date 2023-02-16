https://ria.ru/20230216/putin-1852377517.html

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 16.02.2023

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:38

2023-02-16T12:38

2023-02-16T12:38

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня вечером будет международный телефонный разговор", - сказал Песков, озвучивая график президента. Он добавил, что у главы государства в четверг запланированы мероприятия закрытого характера. Публичной будет встреча с уполномоченной при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая расскажет об актуальных вопросах.

https://ria.ru/20230216/bzhaniya-1852375111.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова