https://ria.ru/20230216/putin-1852377517.html
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 16.02.2023
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:38
2023-02-16T12:38
2023-02-16T12:38
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня вечером будет международный телефонный разговор", - сказал Песков, озвучивая график президента. Он добавил, что у главы государства в четверг запланированы мероприятия закрытого характера. Публичной будет встреча с уполномоченной при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая расскажет об актуальных вопросах.
https://ria.ru/20230216/bzhaniya-1852375111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встретится с Львовой-Беловой