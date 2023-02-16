https://ria.ru/20230216/puteshestviya-1852327984.html
Стоимость полета в эконом-классе по России подорожала на шесть процентов
Стоимость полета в эконом-классе по России подорожала на шесть процентов - РИА Новости, 16.02.2023
Стоимость полета в эконом-классе по России подорожала на шесть процентов
Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 7 по 13 февраля в среднем на шесть процентов, сообщает Росстат. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:01
2023-02-16T12:01
2023-02-16T12:01
туризм
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 7 по 13 февраля в среднем на шесть процентов, сообщает Росстат. На проживание в отелях рост цен не так ощутим. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты увеличилась на 0,7 процента, проживание в гостиницах категории четыре и пять звезд подорожало на 0,4 процента.Номера в менее комфортных отелях дорожают медленнее: стоимость бронирования "трешках" выросла на 0,3 процента, мотелях — на 0,2 процента, отелях с двумя звездами — на 0,1 процента. В то же время, по данным ведомства, средняя стоимость путевок в санатории за отчетный период снизилась на 0,1 процента.
https://ria.ru/20230208/puteshestviya-1850119313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, авиабилеты, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Авиабилеты, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стоимость полета в эконом-классе по России подорожала на шесть процентов
Росстат: цены на перелет в эконом-классе по России за неделю выросли на шесть процентов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 7 по 13 февраля в среднем на шесть процентов, сообщает Росстат.
На проживание в отелях рост цен не так ощутим. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты увеличилась на 0,7 процента, проживание в гостиницах категории четыре и пять звезд подорожало на 0,4 процента.
Номера в менее комфортных отелях дорожают медленнее: стоимость бронирования "трешках" выросла на 0,3 процента, мотелях — на 0,2 процента, отелях с двумя звездами — на 0,1 процента.
В то же время, по данным ведомства, средняя стоимость путевок в санатории за отчетный период снизилась на 0,1 процента.