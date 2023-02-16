https://ria.ru/20230216/puteshestviya-1851994190.html

Сотрудники компаний рассказали, почему не любят командировки

Сотрудники компаний рассказали, почему не любят командировки - РИА Новости, 16.02.2023

Сотрудники компаний рассказали, почему не любят командировки

Сотрудники компаний рассказали, как часто ездят в деловые поездки и за что их не любят, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T05:47

2023-02-16T05:47

2023-02-16T05:47

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники компаний рассказали, как часто ездят в деловые поездки и за что их не любят, сообщает OneTwoTrip for Business.Чаще всего в деловых путешествиях респондентов не устраивают небольшие командировочные, так ответили 22,6 процента опрошенных. На отсутствие свободного времени пожаловались 21,9 процента, оформление документов отнимает время и силы у 19,1 процента, а дорога вызывает негативные эмоции у 18,2 процента деловых путешественников. Каждого десятого (9,1 процента) раздражает выбор отеля и процесс поиска билетов, а 2,8 процента сказали, что им некомфортно в поездке с коллегами. Остальные выбрали вариант "другое".Почти треть опрошенных (31 процент) рассказали, что ездят в командировки каждый месяц, 2,9 — каждую неделю, 28,4 процента — раз в квартал, а 15,5 процента — каждое полугодие. Раз в год бывают выезды у 9,1 процента сотрудников, а 6,7 процента вовсе никуда не ездят. Остальные ответили, что деловые поездки случаются раз в несколько лет.Чаще всего командировочные летают по РФ: этот вариант выбрали 81,8 процента опрошенных. У половины деловая поездка длится не более трех дней, у четверти — до недели.Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди 1418 пользователей и узнали, что большинству (80,6 процента) нравится отправляться в бизнес-поездки, 17,6 процента воспринимают их нейтрально, а 1,8 процента признались, что не любят куда-то летать по работе.Самая распространенная величина суточных — от тысячи до трех тысяч рублей в сутки, столько получает на расходы треть (36,7 процента) респондентов. Суммой менее тысячи рублей распоряжается 34,8 процента сотрудников, а 9,4 процента опрошенных сказали, что они могут тратить в командировке более пяти тысяч рублей. Остальные пользователи на вопрос не ответили.

https://ria.ru/20221220/komandirovka-1839299880.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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