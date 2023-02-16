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В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды - РИА Новости, 16.02.2023
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В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды
В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды - РИА Новости, 16.02.2023
В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды
Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе Калмыкии, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:46
2023-02-16T11:46
происшествия
жкх
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе Калмыкии, сообщает надзорное ведомство. Ранее республиканское ГУМЧС сообщило, что из-за "завоздушивания системы водоснабжения" произошло отключение холодного водоснабжения в городе Лагань. В зону отключения попали 68 многоквартирных и 5030 частных домов, 12 социально значимых объектов. Всего – 12 597 человек. По информации прокуратуры Калмыкии, в настоящее время водоснабжение отсутствует в селе Северное и городе Лагани. Причиной аварийного отключения воды, по предварительным данным ведомства, стала изношенность коммунальных сетей в районе насосной станции первого подъема, расположенной в селе Красинское. "Прокуратура Лаганского района организовала проверку исполнения федерального законодательства по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе", - говорится в сообщении. Населению организован подвоз воды. Ведутся ремонтные работы.
https://ria.ru/20230207/voda-1850222758.html
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происшествия, жкх, республика калмыкия
Происшествия, ЖКХ, Республика Калмыкия
11:46 16.02.2023
 
В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды

В Калмыкии прокуратура организовала проверку после отключения воды у 12,5 тысячи человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран в ванной
Кран в ванной - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран в ванной. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе Калмыкии, сообщает надзорное ведомство.
Ранее республиканское ГУМЧС сообщило, что из-за "завоздушивания системы водоснабжения" произошло отключение холодного водоснабжения в городе Лагань. В зону отключения попали 68 многоквартирных и 5030 частных домов, 12 социально значимых объектов. Всего – 12 597 человек.
По информации прокуратуры Калмыкии, в настоящее время водоснабжение отсутствует в селе Северное и городе Лагани. Причиной аварийного отключения воды, по предварительным данным ведомства, стала изношенность коммунальных сетей в районе насосной станции первого подъема, расположенной в селе Красинское.
"Прокуратура Лаганского района организовала проверку исполнения федерального законодательства по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе", - говорится в сообщении.
Населению организован подвоз воды. Ведутся ремонтные работы.
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ПроисшествияЖКХРеспублика Калмыкия
 
 
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