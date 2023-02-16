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Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну - РИА Новости, 16.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230216/promdizayn-1852406341.html
Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну
Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну - РИА Новости, 16.02.2023
Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну
Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:17
2023-02-16T14:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что промышленный дизайн – это сфера деятельности, которая стабильно востребована во всех отраслях, поскольку помогает адаптировать выпускаемый продукт как под нужды обычных потребителей, так и под производственные задачи. Промышленные дизайнеры не только определяют внешний вид изделия, но стараются добиться его максимального удобства в эксплуатации и обслуживании, а также снижения затрат на его производство.Он добавил, что в рамках проекта МТШ ведущие российские вузы совместно с научными центрами и дизайн-студиями готовят учебные курсы в области промышленного дизайна для повышения квалификации сотрудников предприятий Москвы.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
14:17 16.02.2023
 

Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну

© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что промышленный дизайн – это сфера деятельности, которая стабильно востребована во всех отраслях, поскольку помогает адаптировать выпускаемый продукт как под нужды обычных потребителей, так и под производственные задачи. Промышленные дизайнеры не только определяют внешний вид изделия, но стараются добиться его максимального удобства в эксплуатации и обслуживании, а также снижения затрат на его производство.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
1 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
2 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
3 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
4 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
 Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
5 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"В столице работает более 3,5 тысячи производств, и потребность в квалифицированных специалистах растет с каждым годом. Чтобы определить наиболее актуальные требования к промышленным дизайнерам, Московская техническая школа проведет конференцию по данному направлению, где выступят представители крупнейших дизайнерских бюро", - сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в рамках проекта МТШ ведущие российские вузы совместно с научными центрами и дизайн-студиями готовят учебные курсы в области промышленного дизайна для повышения квалификации сотрудников предприятий Москвы.
Овчинский Владислав Анатольевич
9 февраля, 08:09Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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