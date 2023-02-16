https://ria.ru/20230216/promdizayn-1852406341.html

Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну

Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну - РИА Новости, 16.02.2023

Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну

Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:17

2023-02-16T14:17

2023-02-16T14:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что промышленный дизайн – это сфера деятельности, которая стабильно востребована во всех отраслях, поскольку помогает адаптировать выпускаемый продукт как под нужды обычных потребителей, так и под производственные задачи. Промышленные дизайнеры не только определяют внешний вид изделия, но стараются добиться его максимального удобства в эксплуатации и обслуживании, а также снижения затрат на его производство.Он добавил, что в рамках проекта МТШ ведущие российские вузы совместно с научными центрами и дизайн-студиями готовят учебные курсы в области промышленного дизайна для повышения квалификации сотрудников предприятий Москвы.

https://ria.ru/20230209/prodekspo-1850714673.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва