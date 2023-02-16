Овчинский: Московская техническая школа проведет конференцию по промдизайну
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что промышленный дизайн – это сфера деятельности, которая стабильно востребована во всех отраслях, поскольку помогает адаптировать выпускаемый продукт как под нужды обычных потребителей, так и под производственные задачи. Промышленные дизайнеры не только определяют внешний вид изделия, но стараются добиться его максимального удобства в эксплуатации и обслуживании, а также снижения затрат на его производство.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
1 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
2 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
3 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
4 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
5 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 5
Московская техническая школа проведет 27 февраля конференцию, посвященную развитию и популяризации промышленного дизайна
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"В столице работает более 3,5 тысячи производств, и потребность в квалифицированных специалистах растет с каждым годом. Чтобы определить наиболее актуальные требования к промышленным дизайнерам, Московская техническая школа проведет конференцию по данному направлению, где выступят представители крупнейших дизайнерских бюро", - сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в рамках проекта МТШ ведущие российские вузы совместно с научными центрами и дизайн-студиями готовят учебные курсы в области промышленного дизайна для повышения квалификации сотрудников предприятий Москвы.