https://ria.ru/20230216/prodazha-1852552539.html

СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте - РИА Новости, 16.02.2023

СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:45

2023-02-16T23:45

2023-02-16T23:45

экономика

германия

карлсруэ

берлин (город)

роснефть

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на законопроект министерства экономики страны. "Федеральное правительство готовит почву для быстрой продажи долей российской "Роснефти" в НПЗ в Шведте. В случае находящихся под доверительным (внешним - ред.) управлением активов в компаниях, в будущем должна будет существовать возможность прямой передачи", - пишет агентство. Законопроект устраняет необходимость национализации актива, перешедшего под фактический контроль правительства, в случае если его продажа необходима для обеспечения безопасности и функционирования энергосектора страны, уточняет Reuters. "Роснефть" владеет 54,17% акций в НПЗ в Шведте. Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.

https://ria.ru/20221220/sanktsii-1840044627.html

https://ria.ru/20221207/rosneft-1836893548.html

германия

карлсруэ

берлин (город)

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экономика, германия, карлсруэ, берлин (город), роснефть