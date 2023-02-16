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СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте - РИА Новости, 16.02.2023
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СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте
СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте - РИА Новости, 16.02.2023
СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте
Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:45
2023-02-16T23:45
экономика
германия
карлсруэ
берлин (город)
роснефть
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на законопроект министерства экономики страны. "Федеральное правительство готовит почву для быстрой продажи долей российской "Роснефти" в НПЗ в Шведте. В случае находящихся под доверительным (внешним - ред.) управлением активов в компаниях, в будущем должна будет существовать возможность прямой передачи", - пишет агентство. Законопроект устраняет необходимость национализации актива, перешедшего под фактический контроль правительства, в случае если его продажа необходима для обеспечения безопасности и функционирования энергосектора страны, уточняет Reuters. "Роснефть" владеет 54,17% акций в НПЗ в Шведте. Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.
https://ria.ru/20221220/sanktsii-1840044627.html
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германия
карлсруэ
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экономика, германия, карлсруэ, берлин (город), роснефть
Экономика, Германия, Карлсруэ, Берлин (город), Роснефть
23:45 16.02.2023
 
СМИ: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

Reuters: Берлин планирует упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Роснефть"
Логотип компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании "Роснефть". Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Правительство Германии планирует внести изменения в закон об энергетической безопасности, которые позволят упростить продажу доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на законопроект министерства экономики страны.
"Федеральное правительство готовит почву для быстрой продажи долей российской "Роснефти" в НПЗ в Шведте. В случае находящихся под доверительным (внешним - ред.) управлением активов в компаниях, в будущем должна будет существовать возможность прямой передачи", - пишет агентство.
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Польский Orlen не будет продлевать контракт с Роснефтью в случае санкций
Законопроект устраняет необходимость национализации актива, перешедшего под фактический контроль правительства, в случае если его продажа необходима для обеспечения безопасности и функционирования энергосектора страны, уточняет Reuters.
"Роснефть" владеет 54,17% акций в НПЗ в Шведте.
Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. В Федеральном административном суде подтвердили получение иска.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.
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ЭкономикаГерманияКарлсруэБерлин (город)Роснефть
 
 
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