https://ria.ru/20230216/pozhar-1852454933.html

В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище

В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 16.02.2023

В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище

Пожар на хранилище нефтепродуктов произошел в Кировоградской области Украины, возгорание локализовано, сообщил в четверг глава областной военной администрации... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:29

2023-02-16T16:29

2023-02-16T16:29

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на хранилище нефтепродуктов произошел в Кировоградской области Украины, возгорание локализовано, сообщил в четверг глава областной военной администрации Андрей Райкович. "Сегодня в 3.40 (4.40 мск) был... удар. Начался пожар на хранилище нефтепродуктов", - отметил Райкович на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале. При этом он не уточнил, где находится хранилище и сколько в нем было горючего, однако отметил, что "в настоящее время пожар локализован, на данный момент подсчитываются убытки". Ранее в четверг Райкович сообщал, что произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, украина