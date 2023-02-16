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В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище
В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 16.02.2023
В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище
Пожар на хранилище нефтепродуктов произошел в Кировоградской области Украины, возгорание локализовано, сообщил в четверг глава областной военной администрации... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:29
2023-02-16T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на хранилище нефтепродуктов произошел в Кировоградской области Украины, возгорание локализовано, сообщил в четверг глава областной военной администрации Андрей Райкович. "Сегодня в 3.40 (4.40 мск) был... удар. Начался пожар на хранилище нефтепродуктов", - отметил Райкович на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале. При этом он не уточнил, где находится хранилище и сколько в нем было горючего, однако отметил, что "в настоящее время пожар локализован, на данный момент подсчитываются убытки". Ранее в четверг Райкович сообщал, что произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
16:29 16.02.2023
 
В Кировоградской области сообщили о взрыве и пожаре на нефтехранилище

Глава ОВА Райкович сообщил о взрыве и пожаре на нефтехранилище в Кировоградской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на хранилище нефтепродуктов произошел в Кировоградской области Украины, возгорание локализовано, сообщил в четверг глава областной военной администрации Андрей Райкович.
"Сегодня в 3.40 (4.40 мск) был... удар. Начался пожар на хранилище нефтепродуктов", - отметил Райкович на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале.
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При этом он не уточнил, где находится хранилище и сколько в нем было горючего, однако отметил, что "в настоящее время пожар локализован, на данный момент подсчитываются убытки".
Ранее в четверг Райкович сообщал, что произошли взрывы на объекте критической инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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