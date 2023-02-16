https://ria.ru/20230216/pozhar-1852417022.html

На юго-западе Москвы загорелись бытовки

На юго-западе Москвы загорелись бытовки - РИА Новости, 16.02.2023

На юго-западе Москвы загорелись бытовки

Четыре бытовки загорелись в четверг днем на территории строительной площадки на юго-западе Москвы на площади 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:35

2023-02-16T14:35

2023-02-16T14:57

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Четыре бытовки загорелись в четверг днем на территории строительной площадки на юго-западе Москвы на площади 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Сперва пламя охватило четыре бытовки, затем еще две."В 14.33 локализация пожара. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230216/pozhar-1852308072.html

москва

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия