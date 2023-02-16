https://ria.ru/20230216/pozhar-1852417022.html
На юго-западе Москвы загорелись бытовки
На юго-западе Москвы загорелись бытовки - РИА Новости, 16.02.2023
На юго-западе Москвы загорелись бытовки
Четыре бытовки загорелись в четверг днем на территории строительной площадки на юго-западе Москвы на площади 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:35
2023-02-16T14:35
2023-02-16T14:57
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Четыре бытовки загорелись в четверг днем на территории строительной площадки на юго-западе Москвы на площади 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Сперва пламя охватило четыре бытовки, затем еще две."В 14.33 локализация пожара. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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14:35 16.02.2023 (обновлено: 14:57 16.02.2023)
На юго-западе Москвы загорелись бытовки
На юго-западе Москвы загорелись четыре бытовки на площади сто квадратных метров
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Четыре бытовки загорелись в четверг днем на территории строительной площадки на юго-западе Москвы на площади 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация о возгорании четырех бытовок на строительной площадке на улице Кравченко. Площадь огня - 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сперва пламя охватило четыре бытовки, затем еще две.
"В 14.33 локализация пожара. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.