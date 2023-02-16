https://ria.ru/20230216/pozhar-1852308072.html

В Кургане загорелось административное здание

В Кургане загорелось административное здание - РИА Новости, 16.02.2023

В Кургане загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание горит в Кургане на площади 400 квадратных метров, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:08

2023-02-16T08:08

2023-02-16T09:58

происшествия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двухэтажное административное здание горит в Кургане на площади 400 квадратных метров, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181", - говорится в сообщении, где также отмечается, что, согласно оперативной информации с места, пострадавших в результате происшествия нет.Отмечается, что на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, пожар удалось локализовать."В 09.43 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - позже добавил собеседник агентства.

курган

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)