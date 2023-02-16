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В Кургане загорелось административное здание - РИА Новости, 16.02.2023
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В Кургане загорелось административное здание
В Кургане загорелось административное здание - РИА Новости, 16.02.2023
В Кургане загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание горит в Кургане на площади 400 квадратных метров, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:08
2023-02-16T09:58
происшествия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двухэтажное административное здание горит в Кургане на площади 400 квадратных метров, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181", - говорится в сообщении, где также отмечается, что, согласно оперативной информации с места, пострадавших в результате происшествия нет.Отмечается, что на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, пожар удалось локализовать."В 09.43 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - позже добавил собеседник агентства.
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происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:08 16.02.2023 (обновлено: 09:58 16.02.2023)
 
В Кургане загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось в Кургане на площади 400 квадратных метров

© ГУМЧС России по Курганской областиПожар в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская
Пожар в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская
© ГУМЧС России по Курганской области
Пожар в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двухэтажное административное здание горит в Кургане на площади 400 квадратных метров, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181", - говорится в сообщении, где также отмечается, что, согласно оперативной информации с места, пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, пожар удалось локализовать.
"В 09.43 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - позже добавил собеседник агентства.
 
ПроисшествияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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