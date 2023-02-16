Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/postradavshie-1852310485.html
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки - РИА Новости, 16.02.2023
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки
Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:34
2023-02-16T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 15 февраля до 00.00 16 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в телеграм-канале штаба. В среду ведомство сообщало о ранении за сутки пяти мирных жителей республики из-за украинских обстрелов.
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:34 16.02.2023
 
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки

Представительство ДНР: два человека пострадали при обстрелах в регионе за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 00.00 15 февраля до 00.00 16 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в телеграм-канале штаба.
В среду ведомство сообщало о ранении за сутки пяти мирных жителей республики из-за украинских обстрелов.
Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала