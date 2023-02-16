https://ria.ru/20230216/postradavshie-1852310485.html
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки - РИА Новости, 16.02.2023
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки
Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:34
2023-02-16T08:34
2023-02-16T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 15 февраля до 00.00 16 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в телеграм-канале штаба. В среду ведомство сообщало о ранении за сутки пяти мирных жителей республики из-за украинских обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки
Представительство ДНР: два человека пострадали при обстрелах в регионе за сутки