https://ria.ru/20230216/postradavshie-1852310485.html

В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки

В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки - РИА Новости, 16.02.2023

В ДНР два человека пострадали при обстрелах за сутки

Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:34

2023-02-16T08:34

2023-02-16T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 15 февраля до 00.00 16 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в телеграм-канале штаба. В среду ведомство сообщало о ранении за сутки пяти мирных жителей республики из-за украинских обстрелов.

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина