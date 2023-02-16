https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2023
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:01
2023-02-16T15:01
2023-02-16T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
максим буякевич
обсе
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ, зампостпреда России при организации Максим Буякевич. "Отмечаем абсурдность... заявлений..., будто поставки вооружений (Киеву со стороны стран НАТО - ред.) приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации, питая у киевского режима ложные надежды на некую "победу на поле боя"", - заявил он.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, максим буякевич, обсе, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ, НАТО
15:01 16.02.2023 (обновлено: 15:02 16.02.2023)
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: поставки Киеву закрывают двери для диломатических усилий