https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html

Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ

Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2023

Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ

Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:01

2023-02-16T15:01

2023-02-16T15:02

специальная военная операция на украине

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киев

украина

россия

максим буякевич

обсе

нато

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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ, зампостпреда России при организации Максим Буякевич. "Отмечаем абсурдность... заявлений..., будто поставки вооружений (Киеву со стороны стран НАТО - ред.) приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации, питая у киевского режима ложные надежды на некую "победу на поле боя"", - заявил он.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, россия, максим буякевич, обсе, нато