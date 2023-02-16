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Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2023
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:01
2023-02-16T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
максим буякевич
обсе
нато
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ, зампостпреда России при организации Максим Буякевич. "Отмечаем абсурдность... заявлений..., будто поставки вооружений (Киеву со стороны стран НАТО - ред.) приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации, питая у киевского режима ложные надежды на некую "победу на поле боя"", - заявил он.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html
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в мире, киев, украина, россия, максим буякевич, обсе, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ, НАТО
15:01 16.02.2023 (обновлено: 15:02 16.02.2023)
 
Поставки оружия Киеву ведут к эскалации, заявил зампостпреда при ОБСЕ

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: поставки Киеву закрывают двери для диломатических усилий

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Поставки вооружений Украине не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к эскалации, заявил в четверг, выступая на заседании постсовета ОБСЕ, зампостпреда России при организации Максим Буякевич.
"Отмечаем абсурдность... заявлений..., будто поставки вооружений (Киеву со стороны стран НАТО - ред.) приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации, питая у киевского режима ложные надежды на некую "победу на поле боя"", - заявил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияМаксим БуякевичОБСЕНАТО
 
 
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