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Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок, считают в НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/postavki-1852368782.html
Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок, считают в НАТО
Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок, считают в НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок, считают в НАТО
Киеву удается не отставать от РФ в вооружениях благодаря западным поставкам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:19
2023-02-16T12:19
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киеву удается не отставать от РФ в вооружениях благодаря западным поставкам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО. "Украине удалось не отставать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно", - приводит агентство слова чиновников альянса. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО. По данным британской газеты Financial Times, конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих столицах министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось, склады и даже "свалки" пусты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html
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россия, киев, украина, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, В мире
12:19 16.02.2023
 
Украина не отстает от России в вооружениях за счет поставок, считают в НАТО

НАТО: Киеву удается не отставать от России в вооружениях за счет западных поставок

© AP Photo / Daniel MihailescuРазгрузка военной техники США в рамках учений НАТО
Разгрузка военной техники США в рамках учений НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Daniel Mihailescu
Разгрузка военной техники США в рамках учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Киеву удается не отставать от РФ в вооружениях благодаря западным поставкам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников НАТО.
"Украине удалось не отставать, потому что более точное вооружение, получаемое от стран НАТО, позволяет ей использовать свои боеприпасы более эффективно", - приводит агентство слова чиновников альянса.
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО. По данным британской газеты Financial Times, конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, во многих столицах министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось, склады и даже "свалки" пусты.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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