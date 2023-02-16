https://ria.ru/20230216/poruchitelstvo-1852328540.html

Малый и средний бизнес привлек почти 300 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес привлек почти 300 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 16.02.2023

Малый и средний бизнес привлек почти 300 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес в 2022 году смог привлечь свыше 292 миллиардов рублей кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:21

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Малый и средний бизнес в 2022 году смог привлечь свыше 292 миллиардов рублей кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая выступает оператором НГС."Предприниматели, которым недостаточного залогового обеспечения для получения кредита в коммерческом банке, могут получить гарантийное поручительство. В России создана Национальная гарантийная система - многоуровневая структура, куда входят Корпорация МСП, реализующая механизм "зонтичных" поручительств, а также РГО, которые действуют в субъектах РФ и дают гарантийную поддержку по небольшим займам до 25 миллионов рублей для некрупных и начинающих предпринимателей. Национальная гарантийная система позволяет охватить все типы предпринимателей", - пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.Всего за 2022 год малому и среднему бизнесу было предоставлено более 19,5 тысяч поручительств. Наибольшее количество поручительств было предоставлено предпринимателям в сферах торговли (36%), услуг (18%), производства (15%), а также сельского хозяйства (15%), строительства (8%) и перевозки/логистики (8%).В сообщении отмечается, что за 2022 год суммарный гарантийный капитал РГО вырос на 9% и составил 70 миллиардов рублей. Объем действующих поручительств при этом достиг 200 миллиардов рублей, что на 46% больше, чем годом ранее."Поручительства РГО - это эффективные финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса в регионах. Их использование позволяет предпринимателям привлечь финансирование при недостаточном залоговом обеспечении или полном его отсутствии. При этом совмещение нескольких инструментов поддержки - поручительств РГО и согарантий и "зонтичных" поручительств Корпорации МСП - позволяет увеличить гарантийное покрытие по кредитным обязательствам и дает бизнесу дополнительные возможности для получения кредитов на более выгодных условиях", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.Лидерами по приросту объемов предоставленных поручительств являются РГО Москвы (рост на 8,6 миллиарда рублей), Московской (3,6 миллиарда), Свердловской (2,9 миллиарда) и Челябинской областей (1,9 миллиарда), а также Республики Татарстан (1,9 миллиарда рублей).Наибольший прирост МСП, получивших поддержку от РГО, отмечен в столице (плюс 1442 субъекта МСП, прирост 169%), Свердловской (плюс 818 и 290%) и Ростовской (плюс 510 и 149%) областях.Поручительства и гарантийная поддержка осуществляются в рамках национального проекта поддержки МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230209/poruchitelstvo-1850898374.html

https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851970331.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, корпорация мсп