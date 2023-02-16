https://ria.ru/20230216/politsiya-1852413500.html

Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман

Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман - РИА Новости, 16.02.2023

Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман

Житель Красноярска скончался в отделе полиции после того, как выпрыгнул со второго этажа, получил травму, а затем вновь был задержан, сообщает региональный... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:24

2023-02-16T14:24

2023-02-16T15:18

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Житель Красноярска скончался в отделе полиции после того, как выпрыгнул со второго этажа, получил травму, а затем вновь был задержан, сообщает региональный главк СК. Следователи полагают, что первоначально 51-летнего красноярца задержали по подозрению в краже телефона. Предположительно, он выпрыгнул из окна с высоты второго этажа, получив травму, и ушел. Затем его задержали во второй раз. "Мужчину повторно доставили в отдел полиции для выполнения с ним следственных действий. Находясь в помещении коридора отдела полиции, 35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий по факту гибели в отделе полиции подозреваемого в совершении преступления. Полицейский задержан и находится под домашним арестом.В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что в данный момент должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20230215/revnost-1852265588.html

https://ria.ru/20230215/birobidzhan-1852063807.html

красноярск

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)