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Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман - РИА Новости, 16.02.2023
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Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман
Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман - РИА Новости, 16.02.2023
Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман
Житель Красноярска скончался в отделе полиции после того, как выпрыгнул со второго этажа, получил травму, а затем вновь был задержан, сообщает региональный... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:24
2023-02-16T15:18
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Житель Красноярска скончался в отделе полиции после того, как выпрыгнул со второго этажа, получил травму, а затем вновь был задержан, сообщает региональный главк СК. Следователи полагают, что первоначально 51-летнего красноярца задержали по подозрению в краже телефона. Предположительно, он выпрыгнул из окна с высоты второго этажа, получив травму, и ушел. Затем его задержали во второй раз. "Мужчину повторно доставили в отдел полиции для выполнения с ним следственных действий. Находясь в помещении коридора отдела полиции, 35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий по факту гибели в отделе полиции подозреваемого в совершении преступления. Полицейский задержан и находится под домашним арестом.В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что в данный момент должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20230215/revnost-1852265588.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:24 16.02.2023 (обновлено: 15:18 16.02.2023)
 
Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман

СК: житель Красноярска погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Житель Красноярска скончался в отделе полиции после того, как выпрыгнул со второго этажа, получил травму, а затем вновь был задержан, сообщает региональный главк СК.
Следователи полагают, что первоначально 51-летнего красноярца задержали по подозрению в краже телефона. Предположительно, он выпрыгнул из окна с высоты второго этажа, получив травму, и ушел. Затем его задержали во второй раз.
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"Мужчину повторно доставили в отдел полиции для выполнения с ним следственных действий. Находясь в помещении коридора отдела полиции, 35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий по факту гибели в отделе полиции подозреваемого в совершении преступления. Полицейский задержан и находится под домашним арестом.
В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что в данный момент должностное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудник понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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