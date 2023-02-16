Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/pogoda-1852309529.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:23
2023-02-16T08:23
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_02994e35c3d8e562a02a8efaa4189189.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице - минус 3-5, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843386440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6a7c134b104f66469b2cc6250e314f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
08:23 16.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик "Фобос" Тишковец: в Москве в четверг ожидается до пяти градусов мороза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице - минус 3-5, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 02:11
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала