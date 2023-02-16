https://ria.ru/20230216/pogoda-1852309529.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 16.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:23
2023-02-16T08:23
2023-02-16T08:23
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, поэтому облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице - минус 3-5, в Подмосковье - минус 3-8", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик "Фобос" Тишковец: в Москве в четверг ожидается до пяти градусов мороза