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Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации

Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации

Уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:09

2023-02-16T16:09

2023-02-16T16:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

владимир путин

вциом

михаил мамонов

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Уровень поддержки специальной военной операции выше, чем был год назад... Если в начальный период 65% поддерживали решение о проведении СВО, то сейчас этот показатель - 68% ", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт заявил, что 80% россиян "вне зависимости от своих политических предпочтений" считают значимыми для страны промежуточные результаты спецоперации. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230216/doklad-1852311512.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, владимир путин, вциом, михаил мамонов, общество