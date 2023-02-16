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Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852447791.html
Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации
Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации
Уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:09
2023-02-16T16:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир путин
вциом
михаил мамонов
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Уровень поддержки специальной военной операции выше, чем был год назад... Если в начальный период 65% поддерживали решение о проведении СВО, то сейчас этот показатель - 68% ", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт заявил, что 80% россиян "вне зависимости от своих политических предпочтений" считают значимыми для страны промежуточные результаты спецоперации. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, украина, донбасс, владимир путин, вциом, михаил мамонов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, ВЦИОМ, Михаил Мамонов, Общество
16:09 16.02.2023
 
Эксперт ВЦИОМ заявил о росте уровня поддержки спецоперации

Эксперт ВЦИОМ: уровень поддержки спецоперации среди россиян вырос за год до 68 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Уровень поддержки специальной военной операции выше, чем был год назад... Если в начальный период 65% поддерживали решение о проведении СВО, то сейчас этот показатель - 68% ", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт заявил, что 80% россиян "вне зависимости от своих политических предпочтений" считают значимыми для страны промежуточные результаты спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВЦИОММихаил МамоновОбщество
 
 
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