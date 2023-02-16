https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852447493.html

Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза

Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза - РИА Новости, 16.02.2023

Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза

Консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области, полученный при помощи гарантий и поручительств участников... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:08

2023-02-16T16:08

2023-02-16T16:08

экономика

корпорация мсп

пензенская область

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области, полученный при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), с начала года увеличился вчетверо, сообщает Корпорация МСП, которая является оператором НГС.По данным на 10 февраля, пензенские предприниматели получили поддержку в объеме свыше 860 миллионов рублей, что на 360% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом количество получателей поддержки увеличилось в три раза."Механизмы гарантийной поддержки, реализуемые в соответствии с нацпроектом по развитию МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, помогают предпринимателям привлечь необходимое финансирование как на оборотные, так и на инвестиционные цели. Важно предоставить дополнительные возможности для роста и развития малого бизнеса, особенно учитывая его значимость в экономике Пензенской области", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков, слова которого приводятся в сообщении.По данным КМСП, за 2022 год свыше 350 предпринимателей региона при гарантийной поддержке НГС получили дополнительное финансирование на общую сумму более 7,9 миллиарда рублей, из которых финансовая поддержка в объеме более 6,5 миллиарда рублей была предоставлена под гарантии и поручительства Корпорации МСП."Нашему предпринимательскому сообществу интересны финансовые, консультативные и образовательные услуги Корпорации МСП. Правительство и исполнительные органы Пензенской области нацелены на всестороннее продуктивное сотрудничество с корпорацией", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова.

https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html

https://ria.ru/20230213/podderzhka-1851710818.html

пензенская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, пензенская область