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Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза - РИА Новости, 16.02.2023
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Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза
Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза - РИА Новости, 16.02.2023
Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза
Консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области, полученный при помощи гарантий и поручительств участников... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:08
2023-02-16T16:08
экономика
корпорация мсп
пензенская область
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области, полученный при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), с начала года увеличился вчетверо, сообщает Корпорация МСП, которая является оператором НГС.По данным на 10 февраля, пензенские предприниматели получили поддержку в объеме свыше 860 миллионов рублей, что на 360% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом количество получателей поддержки увеличилось в три раза."Механизмы гарантийной поддержки, реализуемые в соответствии с нацпроектом по развитию МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, помогают предпринимателям привлечь необходимое финансирование как на оборотные, так и на инвестиционные цели. Важно предоставить дополнительные возможности для роста и развития малого бизнеса, особенно учитывая его значимость в экономике Пензенской области", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков, слова которого приводятся в сообщении.По данным КМСП, за 2022 год свыше 350 предпринимателей региона при гарантийной поддержке НГС получили дополнительное финансирование на общую сумму более 7,9 миллиарда рублей, из которых финансовая поддержка в объеме более 6,5 миллиарда рублей была предоставлена под гарантии и поручительства Корпорации МСП."Нашему предпринимательскому сообществу интересны финансовые, консультативные и образовательные услуги Корпорации МСП. Правительство и исполнительные органы Пензенской области нацелены на всестороннее продуктивное сотрудничество с корпорацией", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова.
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экономика, корпорация мсп, пензенская область
Экономика, Корпорация МСП, Пензенская область
16:08 16.02.2023
 

Объем поддержки малого бизнеса Пензенской области через НГС вырос в 4 раза

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области, полученный при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), с начала года увеличился вчетверо, сообщает Корпорация МСП, которая является оператором НГС.
По данным на 10 февраля, пензенские предприниматели получили поддержку в объеме свыше 860 миллионов рублей, что на 360% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом количество получателей поддержки увеличилось в три раза.
Логотип корпорации МСП
14 февраля, 10:55
Почти 500 МСП привлекли средства по новой программе инвесткредитования
"Механизмы гарантийной поддержки, реализуемые в соответствии с нацпроектом по развитию МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, помогают предпринимателям привлечь необходимое финансирование как на оборотные, так и на инвестиционные цели. Важно предоставить дополнительные возможности для роста и развития малого бизнеса, особенно учитывая его значимость в экономике Пензенской области", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков, слова которого приводятся в сообщении.
По данным КМСП, за 2022 год свыше 350 предпринимателей региона при гарантийной поддержке НГС получили дополнительное финансирование на общую сумму более 7,9 миллиарда рублей, из которых финансовая поддержка в объеме более 6,5 миллиарда рублей была предоставлена под гарантии и поручительства Корпорации МСП.
Логотип корпорации МСП
13 февраля, 15:07
Резиденты "Сколково" получили 2,4 млрд рублей поддержки от МСП Банка
"Нашему предпринимательскому сообществу интересны финансовые, консультативные и образовательные услуги Корпорации МСП. Правительство и исполнительные органы Пензенской области нацелены на всестороннее продуктивное сотрудничество с корпорацией", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаза Хакимова.
 
ЭкономикаКорпорация МСППензенская область
 
 
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