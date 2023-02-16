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Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году
Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2023
Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году
Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:02
2023-02-16T11:02
2023-02-16T11:02
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петр бирюков
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общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим девять таких сооружений", - цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что в рамках проектов специалисты заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Также они приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения. На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы оборудуют системами обогрева. Отмечается, что работы будут проводить поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно будет открыта для прохода. "Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230130/mescherskaya-1848316434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим девять таких сооружений", - цитируют Бирюкова в Telegra
m-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что в рамках проектов специалисты заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Также они приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения. На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы оборудуют системами обогрева.
Отмечается, что работы будут проводить поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно будет открыта для прохода.
"Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов", - говорится в сообщении.