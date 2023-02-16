https://ria.ru/20230216/perekhod-1852344891.html

Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году

Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году - РИА Новости, 16.02.2023

Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в Москве в 2023 году

Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:02

2023-02-16T11:02

2023-02-16T11:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Девять подземных пешеходных переходов отремонтируют в столице в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим девять таких сооружений", - цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что в рамках проектов специалисты заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов. Также они приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения. На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы оборудуют системами обогрева. Отмечается, что работы будут проводить поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно будет открыта для прохода. "Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230130/mescherskaya-1848316434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы