https://ria.ru/20230216/pereizbranie-1852544680.html

Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ

Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023

Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ

Многие конгрессмены-демократы скептически относятся к идее переизбрания президента США Джо Байдена, но не хотят выражать свои сомнения публично из-за партийной... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:41

2023-02-16T22:41

2023-02-16T22:42

в мире

сша

джилл байден

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Многие конгрессмены-демократы скептически относятся к идее переизбрания президента США Джо Байдена, но не хотят выражать свои сомнения публично из-за партийной дисциплины, пишет издание Politico. Как выяснили авторы материала, конгрессмены поддерживают выдвижение в президенты 80-летнего Байдена, потому что боятся потенциальной альтернативы в виде кандидатуры вице-президента Камалы Харрис или избрания Дональда Трампа. "Никто не хочет быть тем, кто сделает что-то, что подорвет шансы на победу демократов в 2024 году. Однако в тиши кабинетов разговоры ведутся прямо противоположные…", - заявил изданию демократ из палаты представителей Дин Филлипс. Беседовавший с конгрессменами журналист ссылается на сенатора, по словам которого лишь немногие демократы в верхней палате хотят, чтобы Байден баллотировался вновь. По его словам, партия должна избавить президента от "наркотика" должности. Другой конгрессмен при выключенном у журналиста смартфоне выразил мнение, что "Харрис – не вариант". Еще один законодатель-демократ вспомнил, как в разговоре с Джилл Байден сказал, что ее мужа следовало бы прославить за спасение демократии, если бы он ограничил свое правление одним сроком. На вопрос о возможности использовать детали этого разговора в материале конгрессмен ответил: "ни в коем случае". Кроме Филлипса единственным членом конгресса от демократов, готовым публично призвать к выдвижению нового кандидата в 2024 году, стала Энджи Крейг. "Я говорила это, и я все еще верю в это (нового кандидата)", - сказала изданию конгрессвумен, которая на прошлой неделе подверглась нападению в лифте. Действующий президент Джо Байден говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально.

https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

https://ria.ru/20230216/tekhas-1852296194.html

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в мире, сша, джилл байден, камала харрис, дональд трамп