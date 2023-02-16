https://ria.ru/20230216/pereizbranie-1852544680.html
Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ
Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ
Многие конгрессмены-демократы скептически относятся к идее переизбрания президента США Джо Байдена, но не хотят выражать свои сомнения публично из-за партийной... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:41
2023-02-16T22:41
2023-02-16T22:42
в мире
сша
джилл байден
камала харрис
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Многие конгрессмены-демократы скептически относятся к идее переизбрания президента США Джо Байдена, но не хотят выражать свои сомнения публично из-за партийной дисциплины, пишет издание Politico. Как выяснили авторы материала, конгрессмены поддерживают выдвижение в президенты 80-летнего Байдена, потому что боятся потенциальной альтернативы в виде кандидатуры вице-президента Камалы Харрис или избрания Дональда Трампа. "Никто не хочет быть тем, кто сделает что-то, что подорвет шансы на победу демократов в 2024 году. Однако в тиши кабинетов разговоры ведутся прямо противоположные…", - заявил изданию демократ из палаты представителей Дин Филлипс. Беседовавший с конгрессменами журналист ссылается на сенатора, по словам которого лишь немногие демократы в верхней палате хотят, чтобы Байден баллотировался вновь. По его словам, партия должна избавить президента от "наркотика" должности. Другой конгрессмен при выключенном у журналиста смартфоне выразил мнение, что "Харрис – не вариант". Еще один законодатель-демократ вспомнил, как в разговоре с Джилл Байден сказал, что ее мужа следовало бы прославить за спасение демократии, если бы он ограничил свое правление одним сроком. На вопрос о возможности использовать детали этого разговора в материале конгрессмен ответил: "ни в коем случае". Кроме Филлипса единственным членом конгресса от демократов, готовым публично призвать к выдвижению нового кандидата в 2024 году, стала Энджи Крейг. "Я говорила это, и я все еще верю в это (нового кандидата)", - сказала изданию конгрессвумен, которая на прошлой неделе подверглась нападению в лифте. Действующий президент Джо Байден говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально.
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в мире, сша, джилл байден, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Джилл Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп
22:41 16.02.2023 (обновлено: 22:42 16.02.2023)
Демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена, пишут СМИ
Politico: демократы в конгрессе США скептически отнеслись к идее переизбрания Байдена
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Многие конгрессмены-демократы скептически относятся к идее переизбрания президента США Джо Байдена, но не хотят выражать свои сомнения публично из-за партийной дисциплины, пишет издание Politico
.
Как выяснили авторы материала, конгрессмены поддерживают выдвижение в президенты 80-летнего Байдена, потому что боятся потенциальной альтернативы в виде кандидатуры вице-президента Камалы Харрис
или избрания Дональда Трампа
.
"Никто не хочет быть тем, кто сделает что-то, что подорвет шансы на победу демократов в 2024 году. Однако в тиши кабинетов разговоры ведутся прямо противоположные…", - заявил изданию демократ из палаты представителей Дин Филлипс.
Беседовавший с конгрессменами журналист ссылается на сенатора, по словам которого лишь немногие демократы в верхней палате хотят, чтобы Байден баллотировался вновь. По его словам, партия должна избавить президента от "наркотика" должности. Другой конгрессмен при выключенном у журналиста смартфоне выразил мнение, что "Харрис – не вариант".
Еще один законодатель-демократ вспомнил, как в разговоре с Джилл Байден сказал, что ее мужа следовало бы прославить за спасение демократии, если бы он ограничил свое правление одним сроком. На вопрос о возможности использовать детали этого разговора в материале конгрессмен ответил: "ни в коем случае".
Кроме Филлипса единственным членом конгресса от демократов, готовым публично призвать к выдвижению нового кандидата в 2024 году, стала Энджи Крейг. "Я говорила это, и я все еще верю в это (нового кандидата)", - сказала изданию конгрессвумен, которая на прошлой неделе подверглась нападению в лифте.
Действующий президент Джо Байден говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально.