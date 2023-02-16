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В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США - РИА Новости, 16.02.2023
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В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США - РИА Новости, 16.02.2023
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:12
2023-02-16T23:30
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат добавил, что за исключением недавних обменов заключенными между Россией и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может."Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдаленной перспективе", - отметил Рябков.
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в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
23:12 16.02.2023 (обновлено: 23:30 16.02.2023)
 
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США

Замглавы МИД России Рябков заявил, что вряд ли произойдет разрыв отношений с США

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В двух словах наши отношения можно охарактеризовать как хуже некуда. Это не преувеличение. Я не думаю, что можно что-то еще испортить. Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели", - сказал он в эфире Первого канала.
Дипломат добавил, что за исключением недавних обменов заключенными между Россией и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может.
"Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдаленной перспективе", - отметил Рябков.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины
 
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
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