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В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США

В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США - РИА Новости, 16.02.2023

В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США

Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:12

2023-02-16T23:12

2023-02-16T23:30

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сша

сергей рябков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат добавил, что за исключением недавних обменов заключенными между Россией и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может."Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдаленной перспективе", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20230216/poteri-1852418583.html

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в мире, россия, сша, сергей рябков