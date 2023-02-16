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В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США - РИА Новости, 16.02.2023
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:12
2023-02-16T23:12
2023-02-16T23:30
в мире
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сша
сергей рябков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отношения России и США сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва, это было бы слишком опасно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат добавил, что за исключением недавних обменов заключенными между Россией и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может."Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдаленной перспективе", - отметил Рябков.
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в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
23:12 16.02.2023 (обновлено: 23:30 16.02.2023)
В МИД России выразили сомнение в разрыве отношений с США
Замглавы МИД России Рябков заявил, что вряд ли произойдет разрыв отношений с США