https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852552836.html
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:47
2023-02-16T23:47
2023-02-16T23:47
в мире
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. "Вы сказали о риске третьей мировой войны. Я отмечаю банализацию темы применения ядерного оружия. Это печальный аспект происходящего сейчас в публичном пространстве. Такими вещами не шутят", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. "Россия была и остается приверженной постулату, базовому постулату о недопустимости ядерной войны. У нас нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно", - заключил он.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, россия, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Рябков
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
Замглавы МИД России Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия