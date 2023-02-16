Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852552836.html
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:47
2023-02-16T23:47
в мире
россия
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. "Вы сказали о риске третьей мировой войны. Я отмечаю банализацию темы применения ядерного оружия. Это печальный аспект происходящего сейчас в публичном пространстве. Такими вещами не шутят", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. "Россия была и остается приверженной постулату, базовому постулату о недопустимости ядерной войны. У нас нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно", - заключил он.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Рябков
23:47 16.02.2023
 
Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия

Замглавы МИД России Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо.
"Вы сказали о риске третьей мировой войны. Я отмечаю банализацию темы применения ядерного оружия. Это печальный аспект происходящего сейчас в публичном пространстве. Такими вещами не шутят", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Россия была и остается приверженной постулату, базовому постулату о недопустимости ядерной войны. У нас нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно", - заключил он.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
 
В миреРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала