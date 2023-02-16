https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852552836.html

Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия

Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:47

2023-02-16T23:47

2023-02-16T23:47

в мире

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о банализации темы применения ядерного оружия и отметил, что шутить такими вещами неприемлемо. "Вы сказали о риске третьей мировой войны. Я отмечаю банализацию темы применения ядерного оружия. Это печальный аспект происходящего сейчас в публичном пространстве. Такими вещами не шутят", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. "Россия была и остается приверженной постулату, базовому постулату о недопустимости ядерной войны. У нас нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно", - заключил он.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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в мире, россия, сергей рябков