https://ria.ru/20230216/oruzhie-1852328695.html

Россия предложила странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения

Россия предложила странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения - РИА Новости, 16.02.2023

Россия предложила странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения

Россия предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:21

2023-02-16T10:24

безопасность

технологии

россия

ближний восток

оаэ

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate, заявил в четверг гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Данное заявление глава РОЭ сделал в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023, которая состоится в период с 20 по 24 феврале в столице ОАЭ Абу-Даби. "Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ. Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate", - сказал Михеев. Гендиректор Рособоронэкспорта добавил, что к другим перспективным направлениям военно-технического сотрудничества со странами региона относятся проекты по совместной разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

https://ria.ru/20230216/vintovka-1852320699.html

https://ria.ru/20230216/lazer-1852296986.html

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

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ближний восток

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