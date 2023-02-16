В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло
Центр "Тигр" выхаживает повредившего крыло краснокнижного орлана-белохвоста
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло, выхаживают в Приморье
Краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло, выхаживают в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"У нас новый пернатый краснокнижный пациент - орлан-белохвост... У птицы травма крыла. Скоро проведем детальный ветеринарный осмотр и обязательно сообщим... о результатах", - говорится в сообщении.
По данным центра, птицу обнаружили местные жители и передали ее в Приморский сафари-парк. "А уже сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства доставили орлана нам. Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь", - уточняют в центре.
Пост сопроводили видео: на кадрах пернатый хищник, пристально смотря в "объектив", издаёт несколько гортанных звуков.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Союз охраны птиц России объявила занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.