https://ria.ru/20230216/orlan-belokhvost-1852528668.html

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло - РИА Новости, 16.02.2023

В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло

Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:34

2023-02-16T20:34

2023-02-16T20:34

хорошие новости

россия

приморский сафари-парк

фонд президентских грантов

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). По данным центра, птицу обнаружили местные жители и передали ее в Приморский сафари-парк. "А уже сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства доставили орлана нам. Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь", - уточняют в центре. Пост сопроводили видео: на кадрах пернатый хищник, пристально смотря в "объектив", издаёт несколько гортанных звуков. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Союз охраны птиц России объявила занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20230216/schenok-1852382054.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, приморский сафари-парк, фонд президентских грантов