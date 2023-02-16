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В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло - РИА Новости, 16.02.2023
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https://ria.ru/20230216/orlan-belokhvost-1852528668.html
В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло
В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло - РИА Новости, 16.02.2023
В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло
Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:34
2023-02-16T20:34
хорошие новости
россия
приморский сафари-парк
фонд президентских грантов
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). По данным центра, птицу обнаружили местные жители и передали ее в Приморский сафари-парк. "А уже сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства доставили орлана нам. Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь", - уточняют в центре. Пост сопроводили видео: на кадрах пернатый хищник, пристально смотря в "объектив", издаёт несколько гортанных звуков. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Союз охраны птиц России объявила занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
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россия, приморский сафари-парк, фонд президентских грантов
Хорошие новости, Россия, Приморский сафари-парк, Фонд президентских грантов
20:34 16.02.2023
 
В Приморье спасли краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло

Центр "Тигр" выхаживает повредившего крыло краснокнижного орлана-белохвоста

© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло, выхаживают в Приморье
Краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло, выхаживают в Приморье - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Краснокнижного орлана-белохвоста, повредившего крыло, выхаживают в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Краснокнижного орлана-белохвоста, который повредил крыло, выхаживают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").

"У нас новый пернатый краснокнижный пациент - орлан-белохвост... У птицы травма крыла. Скоро проведем детальный ветеринарный осмотр и обязательно сообщим... о результатах", - говорится в сообщении.

По данным центра, птицу обнаружили местные жители и передали ее в Приморский сафари-парк. "А уже сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства доставили орлана нам. Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь", - уточняют в центре.
Пост сопроводили видео: на кадрах пернатый хищник, пристально смотря в "объектив", издаёт несколько гортанных звуков.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) - крупная хищная птица семейства ястребиных, размах крыльев которой достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Союз охраны птиц России объявила занесенного в Международную Красную книгу орлана-белохвоста птицей 2013 года.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.
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