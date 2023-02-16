https://ria.ru/20230216/opasenie-1852297632.html

Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине

Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине

Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:40

2023-02-16T03:40

2023-02-16T03:40

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты, заявила в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в конфликте на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230215/reshenie-1852271632.html

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сша

афганистан

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, афганистан, пентагон, нато