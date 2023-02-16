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Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
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Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине
Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине
Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:40
2023-02-16T03:40
в мире
украина
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афганистан
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты, заявила в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в конфликте на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сша, афганистан, пентагон, нато
В мире, Украина, США, Афганистан, Пентагон, НАТО
03:40 16.02.2023
 
Американская разведчица назвала главное опасение США в конфликте на Украине

Экс-офицер Пентагона Коффлер заявила, что конфликт на Украине может разорвать Европу

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главное опасение заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты, заявила в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

"Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски", — подчеркнула она.

По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила американское руководство в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на многие миллиарды долларов, но никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в конфликте на Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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