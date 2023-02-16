https://ria.ru/20230216/odessa-1852458925.html
В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона
В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона - РИА Новости, 16.02.2023
В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона
Вывеску на стадионе "Черноморец" в Одессе, выполненную на русском языке, в рамках дерусификации сменили на надпись на украинском, сообщает в четверг издание... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:37
2023-02-16T16:37
2023-02-16T16:37
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геннадий труханов
черноморец (одесса)
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вывеску на стадионе "Черноморец" в Одессе, выполненную на русском языке, в рамках дерусификации сменили на надпись на украинском, сообщает в четверг издание "Укринформ". "В четверг, 16 февраля, в Одессе на стадионе "Черноморец" провели работы по смене главной вывески с русского языка на украинский", - сообщило издание. Стадион "Черноморец" - крупнейший на юге Украины футбольный стадион, домашняя аренда футбольного клуба "Черноморец". В ноябре 2022 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием демонтировать в городе вывески, таблички и рекламу на русском языке. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара). Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230209/khleb-1850830666.html
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в мире, одесса, украина, тарас креминь, геннадий труханов, черноморец (одесса), верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Тарас Креминь, Геннадий Труханов, Черноморец (Одесса), Верховная Рада Украины
В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона
В Одессе вывеску стадиона "Черноморец" в рамках дерусификации перевели на украинский язык