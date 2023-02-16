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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 16.02.2023
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины
Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:27
2023-02-16T19:27
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате обстрела есть повреждения в одном частном доме и на складе сельхозпредприятия, оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
19:27 16.02.2023
 
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела есть повреждения в одном частном доме и на складе сельхозпредприятия, оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2023
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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