https://ria.ru/20230216/obstrel-1852520422.html

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 16.02.2023

В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины

Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:27

2023-02-16T19:27

2023-02-16T19:27

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате обстрела есть повреждения в одном частном доме и на складе сельхозпредприятия, оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html

белгородская область

украина

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины