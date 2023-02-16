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В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 16.02.2023
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины
Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:27
2023-02-16T19:27
2023-02-16T19:27
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Местный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекинского округа в Белгородской области, бригада медиков оказала ему помощь на месте, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате обстрела есть повреждения в одном частном доме и на складе сельхозпредприятия, оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при обстреле со стороны Украины
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны Украины