https://ria.ru/20230216/obstrel-1852472645.html

Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела

Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 16.02.2023

Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела

Несколько сел Новокаховского городского округа в Херсонской области остались без электричества в результате украинского обстрела, сообщают местные власти. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:03

2023-02-16T17:03

2023-02-16T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

жкх

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Несколько сел Новокаховского городского округа в Херсонской области остались без электричества в результате украинского обстрела, сообщают местные власти. "В результате украинского артиллерийского обстрела повреждены электролинии в районе села Корсунка Новокаховского городского округа. Без электричества остались жители населенных пунктов Новокаховского городского округа: Корсунка, Песчаное, Новые Лагеря и часть Днепрян". - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, херсонская область , жкх