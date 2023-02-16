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Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела
Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 16.02.2023
Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела
Несколько сел Новокаховского городского округа в Херсонской области остались без электричества в результате украинского обстрела, сообщают местные власти. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:03
2023-02-16T17:03
2023-02-16T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
жкх
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Несколько сел Новокаховского городского округа в Херсонской области остались без электричества в результате украинского обстрела, сообщают местные власти. "В результате украинского артиллерийского обстрела повреждены электролинии в районе села Корсунка Новокаховского городского округа. Без электричества остались жители населенных пунктов Новокаховского городского округа: Корсунка, Песчаное, Новые Лагеря и часть Днепрян". - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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в мире, херсонская область , жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , ЖКХ
17:03 16.02.2023 (обновлено: 17:05 16.02.2023)
Несколько сел в Херсонской области остались без света после обстрела
Несколько сел в Херсонской области остались без света после украинского обстрела