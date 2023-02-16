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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/obstrel-1852392761.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:33
2023-02-16T13:36
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
13:33 16.02.2023 (обновлено: 13:36 16.02.2023)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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