https://ria.ru/20230216/obstrel-1852321259.html

Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР

Украинские войска выпустили по Минеральному и Яковлевке девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:31

2023-02-16T09:31

2023-02-16T09:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

авдеевка

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Минеральному и Яковлевке девять снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 09.10 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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донецкая народная республика, украина, авдеевка, нато, сцкк, происшествия