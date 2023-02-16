https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных

Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных - РИА Новости, 16.02.2023

Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных

От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:36

2023-02-16T14:36

2023-02-16T15:54

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, цель России – не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против военнопленных и их родственников.В январе Москалькова рассказывала, что получила кадры от близких попавших в плен российских военных, где запечатлены издевательства над последними. Омбудсмен призвала уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции. Документ запрещает применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

https://ria.ru/20230127/oon-1847748287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, оон, татьяна москалькова