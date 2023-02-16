Рейтинг@Mail.ru
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных - РИА Новости, 16.02.2023
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:36
2023-02-16T15:54
в мире
россия
оон
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, цель России – не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против военнопленных и их родственников.В январе Москалькова рассказывала, что получила кадры от близких попавших в плен российских военных, где запечатлены издевательства над последними. Омбудсмен призвала уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции. Документ запрещает применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
https://ria.ru/20230127/oon-1847748287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, татьяна москалькова
В мире, Россия, ООН, Татьяна Москалькова
14:36 16.02.2023 (обновлено: 15:54 16.02.2023)
 
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных

Омбудсмен Москалькова получила ответ от ООН насчет пыток российских военнопленных

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
"Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой и ее готовность подключиться к решению данной проблемы", — подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, цель России – не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против военнопленных и их родственников.
В январе Москалькова рассказывала, что получила кадры от близких попавших в плен российских военных, где запечатлены издевательства над последними. Омбудсмен призвала уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции.
Документ запрещает применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 05:22
ООН еще до СВО фиксировала на Украине жалобы на пытки, показал документ
 
В миреРоссияООНТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала