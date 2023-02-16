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Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных - РИА Новости, 16.02.2023
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:36
2023-02-16T14:36
2023-02-16T15:54
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, цель России – не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против военнопленных и их родственников.В январе Москалькова рассказывала, что получила кадры от близких попавших в плен российских военных, где запечатлены издевательства над последними. Омбудсмен призвала уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции. Документ запрещает применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, оон, татьяна москалькова
В мире, Россия, ООН, Татьяна Москалькова
14:36 16.02.2023 (обновлено: 15:54 16.02.2023)
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
Омбудсмен Москалькова получила ответ от ООН насчет пыток российских военнопленных
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
От ООН поступил ответ на обращение насчет применения пыток в отношении российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале
.
"Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой и ее готовность подключиться к решению данной проблемы", — подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, цель России – не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против военнопленных и их родственников.
В январе Москалькова рассказывала, что получила кадры от близких попавших в плен российских военных, где запечатлены издевательства над последними. Омбудсмен призвала уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции.
Документ запрещает применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.