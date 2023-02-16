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Госдума приняла проект с призывом расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
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Госдума приняла проект с призывом расследовать подрыв "Северных потоков"
Госдума приняла проект с призывом расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
Госдума приняла проект с призывом расследовать подрыв "Северных потоков"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах "Северный... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:41
2023-02-16T12:59
госдума рф
оон
в мире
джо байден
владимир путин
алексей миллер
государственный департамент сша
северный поток
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Комитет Госдумы по международным делам 8 февраля рекомендовал принять законопроект."Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", - говорится в проекте обращения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Как отмечается в документе, администрация Джо Байдена, "отдавшего противоправный приказ", несет полную ответственность как "за причинение многомиллиардного ущерба" владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и "за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии".Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине.Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852342245.html
https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html
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госдума рф, оон, в мире, джо байден, владимир путин, алексей миллер, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша
Госдума РФ, ООН, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Миллер, Государственный департамент США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", США
12:41 16.02.2023 (обновлено: 12:59 16.02.2023)
 
Госдума приняла проект с призывом расследовать подрыв "Северных потоков"

Госдума приняла проект обращения к ООН с призывом расследовать подрыв "Северных потоков"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Комитет Госдумы по международным делам 8 февраля рекомендовал принять законопроект.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 10:53
Ульянов призвал Норвегию включиться в расследование по "Северным потокам"
"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", - говорится в проекте обращения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, администрация Джо Байдена, "отдавшего противоправный приказ", несет полную ответственность как "за причинение многомиллиардного ущерба" владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и "за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии".
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:33
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине.
Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 21:17
ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"
 
Госдума РФООНВ миреДжо БайденВладимир ПутинАлексей МиллерГосударственный департамент СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"США
 
 
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