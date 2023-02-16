https://ria.ru/20230216/obnovlenie-1852331720.html

В 17 округах Пермского края в рамках госпрограммы обновят сети ЖКХ

В 17 округах Пермского края в рамках госпрограммы обновят сети ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2023

В 17 округах Пермского края в рамках госпрограммы обновят сети ЖКХ

Стартующая в этом году в Пермском крае федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры позволит обновить сети в 17 муниципалитетах региона,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:26

2023-02-16T10:26

2023-02-16T10:26

пермский край

дмитрий махонин

экономика

жкх

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ПЕРМЬ, 16 фев – РИА Новости. Стартующая в этом году в Пермском крае федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры позволит обновить сети в 17 муниципалитетах региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.В среду глава Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с региональным министром жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артемом Балахниным. В ходе обсуждения перспективных планов отрасли глава ведомства сообщил, что в этом году в регионе стартует федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основной акцент в которой будет сделан на обновлении линейных объектов."В рамках программы в ближайшие два года в Пермском крае будет построено или реконструировано 193 километров сетей, а также 4 объекта производственного назначения в 17 муниципалитетах края", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 2 миллиардов рублей, еще 1,3 миллиарда рублей выделят из краевого и местного бюджетов.Махонин подчеркнул, что в этом году перед отраслью стоят амбициозные задачи по развитию. "Большое внимание следует уделять обновлению коммунальной инфраструктуры. Нам очень важно запустить соответствующую программу, инициированную президентом страны. В прошлом году край впервые привлек федеральное финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов ЖКХ края. Это более 3,6 миллиардарублей для реализации шести крупных проектов. Эта работа должна быть под особым контролем", – отметил глава Пермского края.Махонин добавил, что среди важных задач остается реализация программ газификации и социальной догазификации, а также проектов по благоустройству территории. В этом году, по данным пресс-службы губернатора, в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 7 межпоселковых газопроводов и обеспечить возможность подключения к газу более 2,6 тысячам домовладений в 8 округах. В рамках программы догазификации в регионе заключено порядка 39 тысяч договоров, более 6 тысяч домовладений уже подключены к газу.По словам Балахнина, особое внимание министерство уделяет привлечению частных инвестиций в отрасль и заключению концессионных соглашений. В данном направлении по итогам 2022 года было заключено 9 соглашений и привлечено 5 миллиардов рублей.Помимо этого, в Пермском крае продолжается реализация региональной программы модернизации системы теплоснабжения. "В этом году 5 муниципалитетов получили денежные средства на проектирование и обновление коммунальной инфраструктуры. Подрядчики уже определены и приступают к подготовительным работам", – заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230131/blagoustroystvo-1848652506.html

https://ria.ru/20230131/promyshlennost-1848747067.html

пермский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, экономика, жкх