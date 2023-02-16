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Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей - РИА Новости, 16.02.2023
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Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей
Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей - РИА Новости, 16.02.2023
Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей
Сельхозкооперативы Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получат более 53 миллионов рублей на развитие предприятий,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:26
2023-02-16T12:26
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Сельхозкооперативы Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получат более 53 миллионов рублей на развитие предприятий, покупку оборудования и другие необходимые в работе нужды, сообщает краевое министерство сельского хозяйства и торговли."В этом году на развитие краевой сельхозкооперации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено 53,2 миллиона рублей. Господдержка позволит возместить кооперативам затраты на закуп сельхозпродукции – до 15% у пайщиков, на приобретение техники, оборудования и сельхозживотных – до 50%", - говорится в сообщении.Отборы на субсидии пройдут в региональном минсельхозе в апреле, августе и октябре.Отмечается, что на госпомощь могут рассчитывать кооперативы, включенные в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированные и работающие в сельской местности, без налоговых задолженностей перед бюджетом.По данным пресс-службы, также в крае для развития сельхозкооперации действует еще ряд региональных мер поддержки. С 2020 года по инициативе губернатора Александра Усса кооперативы получают субсидии на приобретение высокопродуктивных сельхозживотных, бычков для откорма и на содержание молочных коров. Животных и средства на их содержание кооперативы затем передают своим пайщикам – владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ).Предусмотрена помощь на закупку у владельцев ЛПХ молока, свинины и мяса крупного рогатого скота, гранты на развитие до 10 и 20 миллионов рублей. С этого года кооперативы могут получить субсидии на овоще- и картофелеводство, а также на покупку сельхозтехники, чтобы оказывать пайщикам услуги по обработке земли.
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красноярский край, александр усс
Красноярский край, Александр Усс
12:26 16.02.2023
 

Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Сельхозкооперативы Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получат более 53 миллионов рублей на развитие предприятий, покупку оборудования и другие необходимые в работе нужды, сообщает краевое министерство сельского хозяйства и торговли.
"В этом году на развитие краевой сельхозкооперации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено 53,2 миллиона рублей. Господдержка позволит возместить кооперативам затраты на закуп сельхозпродукции – до 15% у пайщиков, на приобретение техники, оборудования и сельхозживотных – до 50%", - говорится в сообщении.
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Отборы на субсидии пройдут в региональном минсельхозе в апреле, августе и октябре.
Отмечается, что на госпомощь могут рассчитывать кооперативы, включенные в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированные и работающие в сельской местности, без налоговых задолженностей перед бюджетом.
"За годы действия программы господдержкой на общую сумму 121 миллион рублей воспользовались 16 сельхозкооперативов края. Половина из них получила субсидии не единожды. В прошлом году основную часть бюджетных средств мы направили на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники и оборудования для оказания услуг членам кооперативов. Поддержали также покупку крупного рогатого скота и птицы, закуп у пайщиков сельхозпродукции – зерновых и масличных культур, картофеля, овощей и мяса", - сказал вице-премьер краевого кабмина – глава минсельхоза Леонид Шорохов.
По данным пресс-службы, также в крае для развития сельхозкооперации действует еще ряд региональных мер поддержки. С 2020 года по инициативе губернатора Александра Усса кооперативы получают субсидии на приобретение высокопродуктивных сельхозживотных, бычков для откорма и на содержание молочных коров. Животных и средства на их содержание кооперативы затем передают своим пайщикам – владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Предусмотрена помощь на закупку у владельцев ЛПХ молока, свинины и мяса крупного рогатого скота, гранты на развитие до 10 и 20 миллионов рублей. С этого года кооперативы могут получить субсидии на овоще- и картофелеводство, а также на покупку сельхозтехники, чтобы оказывать пайщикам услуги по обработке земли.
 
Красноярский крайАлександр Усс
 
 
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