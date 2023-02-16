https://ria.ru/20230216/natsproekt-1852370580.html

Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей

Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей - РИА Новости, 16.02.2023

Красноярские аграрии в рамках нацпроекта получат более 53 млн рублей

Сельхозкооперативы Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получат более 53 миллионов рублей на развитие предприятий,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:26

2023-02-16T12:26

2023-02-16T12:26

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Сельхозкооперативы Красноярского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получат более 53 миллионов рублей на развитие предприятий, покупку оборудования и другие необходимые в работе нужды, сообщает краевое министерство сельского хозяйства и торговли."В этом году на развитие краевой сельхозкооперации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено 53,2 миллиона рублей. Господдержка позволит возместить кооперативам затраты на закуп сельхозпродукции – до 15% у пайщиков, на приобретение техники, оборудования и сельхозживотных – до 50%", - говорится в сообщении.Отборы на субсидии пройдут в региональном минсельхозе в апреле, августе и октябре.Отмечается, что на госпомощь могут рассчитывать кооперативы, включенные в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированные и работающие в сельской местности, без налоговых задолженностей перед бюджетом.По данным пресс-службы, также в крае для развития сельхозкооперации действует еще ряд региональных мер поддержки. С 2020 года по инициативе губернатора Александра Усса кооперативы получают субсидии на приобретение высокопродуктивных сельхозживотных, бычков для откорма и на содержание молочных коров. Животных и средства на их содержание кооперативы затем передают своим пайщикам – владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ).Предусмотрена помощь на закупку у владельцев ЛПХ молока, свинины и мяса крупного рогатого скота, гранты на развитие до 10 и 20 миллионов рублей. С этого года кооперативы могут получить субсидии на овоще- и картофелеводство, а также на покупку сельхозтехники, чтобы оказывать пайщикам услуги по обработке земли.

https://realty.ria.ru/20230215/bolnitsa-1852256713.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, александр усс