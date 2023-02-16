https://ria.ru/20230216/naezd-1852470420.html
Самарская полиция проверит видео наезда машины на пожилую женщину
Самарская полиция проверит видео наезда машины на пожилую женщину - РИА Новости, 16.02.2023
Самарская полиция проверит видео наезда машины на пожилую женщину
ГУМВД по Самарской области проводит проверку после публикации видео, на котором водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:57
2023-02-16T16:57
2023-02-16T16:57
происшествия
авто
самарская область
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. ГУМВД по Самарской области проводит проверку после публикации видео, на котором водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, шедшую по внутриквартальной дороге. Мужчина вышел из машины, помог подняться бабушке, а затем уехал. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел во дворе одного из домов в Можайском переулке в Самаре. "Сотрудники полиции по выявленной публикации проводят проверку. Сообщений из лечебных заведений и от граждан по данному факту на настоящий момент в территориальные органы внутренних дел не поступало", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что всем, кто стал жертвой или очевидцем любого правонарушения, необходимо обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
https://ria.ru/20230131/skoraya-1848620501.html
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происшествия, авто, самарская область, самара
Происшествия, Авто, Самарская область, Самара
Самарская полиция проверит видео наезда машины на пожилую женщину
ГУМВД по Самарской области проверит видео наезда машины на пожилую женщину