https://ria.ru/20230216/muzey-1852534672.html
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации" - РИА Новости, 16.02.2023
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:12
2023-02-16T21:12
2023-02-16T21:13
в мире
киев
украина
россия
степан бандера
джамала (сусана джамаладинова)
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня Ольга, сообщили местные СМИ. "Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", - говорится на сайте украинского издания "НВ". Сообщается, что в экспозиции музея находится около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. На сайте музея заявляется, что все экспозиции созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование. "В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма", - сообщается на сайте музея. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Певица крымско-татарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, представляла Украину на "Евровидении" в 2016 году, победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.* Запрещенная в России экстремистская организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20230125/postavka-1847222817.html
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в мире, киев, украина, россия, степан бандера, джамала (сусана джамаладинова), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Киев, Украина, Россия, Степан Бандера, Джамала (Сусана Джамаладинова), Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
21:12 16.02.2023 (обновлено: 21:13 16.02.2023)
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
НВ: в Киеве открылся музей "Становления украинской нации" с инсталляциями Бандеры
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня Ольга, сообщили
местные СМИ.
"Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", - говорится на сайте украинского издания "НВ".
Сообщается, что в экспозиции музея находится около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. На сайте музея заявляется, что все экспозиции созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование.
"В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма", - сообщается на сайте музея.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Певица крымско-татарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, представляла Украину на "Евровидении" в 2016 году, победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях