https://ria.ru/20230216/muzey-1852534672.html

В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"

В Киеве открылся музей "Становления украинской нации" - РИА Новости, 16.02.2023

В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"

Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:12

2023-02-16T21:12

2023-02-16T21:13

в мире

киев

украина

россия

степан бандера

джамала (сусана джамаладинова)

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня Ольга, сообщили местные СМИ. "Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", - говорится на сайте украинского издания "НВ". Сообщается, что в экспозиции музея находится около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. На сайте музея заявляется, что все экспозиции созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование. "В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма", - сообщается на сайте музея. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Певица крымско-татарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, представляла Украину на "Евровидении" в 2016 году, победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.* Запрещенная в России экстремистская организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20230125/postavka-1847222817.html

https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, степан бандера, джамала (сусана джамаладинова), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия