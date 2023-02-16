Рейтинг@Mail.ru
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации" - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/muzey-1852534672.html
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации" - РИА Новости, 16.02.2023
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:12
2023-02-16T21:13
в мире
киев
украина
россия
степан бандера
джамала (сусана джамаладинова)
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня Ольга, сообщили местные СМИ. "Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", - говорится на сайте украинского издания "НВ". Сообщается, что в экспозиции музея находится около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. На сайте музея заявляется, что все экспозиции созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование. "В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма", - сообщается на сайте музея. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Певица крымско-татарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, представляла Украину на "Евровидении" в 2016 году, победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.* Запрещенная в России экстремистская организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20230125/postavka-1847222817.html
https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_32:261:2414:2048_1920x0_80_0_0_4fb6ae3417dd13580fc1531f753f160e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, степан бандера, джамала (сусана джамаладинова), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Киев, Украина, Россия, Степан Бандера, Джамала (Сусана Джамаладинова), Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
21:12 16.02.2023 (обновлено: 21:13 16.02.2023)
 
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"

НВ: в Киеве открылся музей "Становления украинской нации" с инсталляциями Бандеры

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, экспозиция рассказывает об "известных украинцах", в числе которых представлены Степан Бандера и княгиня Ольга, сообщили местные СМИ.
"Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", - говорится на сайте украинского издания "НВ".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 02:46
Немецкий депутат рассказал, как Германия обрадовала поклонников Бандеры
Сообщается, что в экспозиции музея находится около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. На сайте музея заявляется, что все экспозиции созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование.
"В основе музея – исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма", - сообщается на сайте музея.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Певица крымско-татарского происхождения Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, представляла Украину на "Евровидении" в 2016 году, победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября 2022, 12:26Специальная военная операция на Украине
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
 
В миреКиевУкраинаРоссияСтепан БандераДжамала (Сусана Джамаладинова)Организация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала