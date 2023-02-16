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В ГИМе ответили на притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230216/muzei-1852420032.html
В ГИМе ответили на притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты
В ГИМе ответили на притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты - РИА Новости, 16.02.2023
В ГИМе ответили на притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты
В Историческом музее считают претензии Союза археологов Украины на некоторые экспонаты умышленным искажением фактов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:05
2023-02-16T15:05
алексей левыкин
исторический музей
мид германии
культура
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Историческом музее считают претензии Союза археологов Украины на некоторые экспонаты умышленным искажением фактов.Как рассказали РИА Новости в ГИМе, ранее Союз археологов Украины начал "информационно-просветительскую кампанию" относительно археологического наследия. По словам представителей институции, Союз утверждает, что часть исторических памятников, которые сейчас хранятся в российских музеях, были украдены или незаконно присвоены, а на самом деле они принадлежат украинским собраниям.В ГИМе привели примеры: так, Половецкое каменное изваяние было приобретено основателем музея графом А.Уваровым у помещика Бахмутского уезда Екатеринославской губернии И.Голубова в 1881-1882 годах за 550 рублей. Кроме того, предметы из кургана Черная могила поступили в ГИМ в составе коллекции Д.Самоквасова в 1891 году.Директор ГИМа напомнил, что во Второй мировой войне "наша страна понесла колоссальные потери национальных памятников культуры, уничтоженных, расхищенных нацистами"."Тем не менее, немецкому народу были возвращены коллекции Дрезденской галереи, ансамбля Пергамского алтаря, другие шедевры мировой культуры, сначала спасенные советскими солдатами, а впоследствии музейными специалистами", — заключил Левыкин.
https://ria.ru/20230215/muzei-1852249512.html
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алексей левыкин, исторический музей, мид германии, музеи, новости культуры
Алексей Левыкин, Исторический музей, МИД Германии, Культура, Музеи, Новости культуры
15:05 16.02.2023
 
В ГИМе ответили на притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты

В ГИМе назвали притязания Союза археологов Украины на свои экспонаты искажением истории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Историческом музее считают претензии Союза археологов Украины на некоторые экспонаты умышленным искажением фактов.
Как рассказали РИА Новости в ГИМе, ранее Союз археологов Украины начал "информационно-просветительскую кампанию" относительно археологического наследия. По словам представителей институции, Союз утверждает, что часть исторических памятников, которые сейчас хранятся в российских музеях, были украдены или незаконно присвоены, а на самом деле они принадлежат украинским собраниям.

"Кампанию Союза археологов Украины, развернутую против ведущих российских музеев, в том числе и Исторического музея, мы расцениваем как умышленное искажение исторических фактов, — отметил директор ГИМа Алексей Левыкин. — Сомневаемся в том, что профессиональные историки Украины не знают о том, что оспариваемые предметы поступали в собрание Исторического музея в период, когда территории современной Украины были частью Российской империи".

В ГИМе привели примеры: так, Половецкое каменное изваяние было приобретено основателем музея графом А.Уваровым у помещика Бахмутского уезда Екатеринославской губернии И.Голубова в 1881-1882 годах за 550 рублей. Кроме того, предметы из кургана Черная могила поступили в ГИМ в составе коллекции Д.Самоквасова в 1891 году.
© РИА Новости / Григорий СысоевДиректор ГИМ Алексей Левыкин на выставке "Федор Рокотов"
Директор ГИМ Алексей Левыкин на выставке Федор Рокотов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Директор ГИМ Алексей Левыкин на выставке "Федор Рокотов"

"Обращаю внимание, что на всех информационных материалах проекта (украинского Союза археологов — Прим.ред.) стоят логотипы министерства иностранных дел Германии и Гете-института, — продолжил Левыкин. — Справедливо задаться вопросом: как это расценивать — как официальную поддержку абсурдных притязаний украинской стороны или досадное недоразумение?"

Директор ГИМа напомнил, что во Второй мировой войне "наша страна понесла колоссальные потери национальных памятников культуры, уничтоженных, расхищенных нацистами".
"Тем не менее, немецкому народу были возвращены коллекции Дрезденской галереи, ансамбля Пергамского алтаря, другие шедевры мировой культуры, сначала спасенные советскими солдатами, а впоследствии музейными специалистами", — заключил Левыкин.
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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