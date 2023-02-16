https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852512001.html

МВД сообщило о действиях мошенников с Украины в Ростовской области

МВД сообщило о действиях мошенников с Украины в Ростовской области - РИА Новости, 16.02.2023

МВД сообщило о действиях мошенников с Украины в Ростовской области

Жители Ростовской области в 2022 году перечислили 1,48 миллиарда рублей мошенникам из Украины, Польши и Западной Европы, сообщил начальник ГУ МВД РФ по региону... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:56

2023-02-16T18:56

2023-02-16T19:10

происшествия

ростовская область

украина

польша

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Жители Ростовской области в 2022 году перечислили 1,48 миллиарда рублей мошенникам из Украины, Польши и Западной Европы, сообщил начальник ГУ МВД РФ по региону Олег Агарков. "Главное управление располагает информацией, что call-центры (мошенников) расположены на территории Украины, Польши и Западной Европы, полностью работают против нашего населения. Только за прошлый год мошенникам перечислено по Ростовской области 1,48 миллиарда рублей", - рассказал Агарков. По его мнению, таким образом жители региона невольно финансируют армию и спецслужбы Украины. "Граждане своими действиями, не сознавая помогают материально обеспечивать ВСУ и СБУ. При этом, потерпевшие остаются без средств к существованию, и обвиняют не себя, а органы власти", - отметил начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20230215/moshenniki-1852202528.html

ростовская область

украина

польша

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происшествия, ростовская область, украина, польша, вооруженные силы украины, служба безопасности украины