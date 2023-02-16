https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html

Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества

Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества - РИА Новости, 16.02.2023

Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества

Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с запланированным на 21 февраля посланием президента России... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:45

2023-02-16T11:45

2023-02-16T11:45

экономика

технологии

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

мошенничество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с запланированным на 21 февраля посланием президента России Федеральному собранию, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Кузнецов констатировал, что в целом мошенники очень быстро адаптируются к новым информационным поводам, а сами сценарии очень правдоподобные и разнообразные, в том числе про прием на работу, попадание в ДТП и так далее. "Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21-го числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html

россия

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экономика, технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, мошенничество