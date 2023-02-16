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Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества - РИА Новости, 16.02.2023
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Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества - РИА Новости, 16.02.2023
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с запланированным на 21 февраля посланием президента России... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:45
2023-02-16T11:45
экономика
технологии
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
мошенничество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с запланированным на 21 февраля посланием президента России Федеральному собранию, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Кузнецов констатировал, что в целом мошенники очень быстро адаптируются к новым информационным поводам, а сами сценарии очень правдоподобные и разнообразные, в том числе про прием на работу, попадание в ДТП и так далее. "Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21-го числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием", - подчеркнул он.
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экономика, технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, мошенничество
Экономика, Технологии, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Мошенничество
11:45 16.02.2023
 
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества

Сбербанк отмечает появление новых сценариев мошенничеств, связанных с посланием президента

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с запланированным на 21 февраля посланием президента России Федеральному собранию, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Кузнецов констатировал, что в целом мошенники очень быстро адаптируются к новым информационным поводам, а сами сценарии очень правдоподобные и разнообразные, в том числе про прием на работу, попадание в ДТП и так далее.
"Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21-го числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием", - подчеркнул он.
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 09:39
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииМошенничество
 
 
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