https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852496822.html

Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра

Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра - РИА Новости, 16.02.2023

Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра

Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:08

2023-02-16T18:08

2023-02-16T18:08

в мире

молдавия

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 16 фев— РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами 62 депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. "Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдавии, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны", - заявил Речан в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе. Вместе с Речаном присягу принесли все члены его кабинета министров, а также глава автономии Гагаузии Ирина Влах, которая также является членом правительства. Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля. В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, майя санду, кишинев