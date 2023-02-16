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Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра - РИА Новости, 16.02.2023
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Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра
Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра - РИА Новости, 16.02.2023
Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра
Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:08
2023-02-16T18:08
в мире
молдавия
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 16 фев— РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами 62 депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. "Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдавии, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны", - заявил Речан в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе. Вместе с Речаном присягу принесли все члены его кабинета министров, а также глава автономии Гагаузии Ирина Влах, которая также является членом правительства. Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля. В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Майя Санду, Кишинев
18:08 16.02.2023
 
Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра

Президент Молдавии Санду приняла присягу премьера Речана и членов его кабинета министров

© Sputnik / Родион ПрокаМайя Санду и Дорин Речан
Майя Санду и Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Майя Санду и Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 фев— РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами 62 депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров.
Антиправительственные протесты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Протестующие в Молдавии передали новому премьеру свои счета за ЖКХ
"Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдавии, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны", - заявил Речан в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе.
Вместе с Речаном присягу принесли все члены его кабинета министров, а также глава автономии Гагаузии Ирина Влах, которая также является членом правительства.
Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля.
В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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