Президент Молдавии приняла присягу нового премьер-министра
Президент Молдавии Санду приняла присягу премьера Речана и членов его кабинета министров
© Sputnik / Родион ПрокаМайя Санду и Дорин Речан
© Sputnik / Родион Прока
Майя Санду и Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 фев— РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приняла присягу нового премьера Дорина Речана и членов его кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами 62 депутатов утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров.
"Клянусь соблюдать конституцию и законы Молдавии, защищать демократию и основные права человека, суверенитет и целостность страны", - заявил Речан в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Кишиневе.
Вместе с Речаном присягу принесли все члены его кабинета министров, а также глава автономии Гагаузии Ирина Влах, которая также является членом правительства.
Прежний премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке 10 февраля.
В 2010-2012 годах Речан был заместителем министра информационных технологий и связи, затем до 2015 года занимал пост министра внутренних дел. В 2016-2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных и информации. С февраля 2022 года Речан был советником президента в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности.