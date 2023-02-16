12:40 16.02.2023 (обновлено: 13:25 16.02.2023)
Лукашенко назвал условие мобилизации в Белоруссии
Лукашенко заявил, что объявит мобилизацию в Белоруссии, если почувствует угрозу войны
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике объявят о мобилизации, если почувствуют угрозу войны, пока такой угрозы нет.
"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.
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Касательно распространяемых в информационном пространстве отдельных призывов чуть ли не бежать из Белоруссии Лукашенко отметил, что этот ажиотаж скоро спадет и что это просто информационная кампания, которая развернута в определенных целях. "Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять", - считает белорусский лидер.
Глава государства также отметил, что людей, в частности в приграничье, тревожит, например, падение украинской ракеты. "У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю", - сказал Лукашенко. "Я прекрасно понимаю их (жителей Белоруссии – ред.) и поэтому не собираюсь посылать туда людей", - добавил он.
Ранее руководство Белоруссии неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.