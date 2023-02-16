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Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях
Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель врут относительно того, что подписывали минские соглашения лишь для того, чтобы... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:09
2023-02-16T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
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ангела меркель
франсуа олланд
белоруссия
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель врут относительно того, что подписывали минские соглашения лишь для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне с Россией, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем минских соглашений", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. "Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема", - добавил Лукашенко. Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html
https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html
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в мире, украина, франция, германия, ангела меркель, франсуа олланд, белоруссия, александр лукашенко, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Германия, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минские соглашения, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 16.02.2023
 
Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях

Лукашенко: Меркель и Олланд врут, говоря, что подписывали Минские соглашения для отсрочки

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВладимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год
Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год . Архивное фото
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель врут относительно того, что подписывали минские соглашения лишь для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне с Россией, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем минских соглашений", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 14:19
Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким
"Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема", - добавил Лукашенко.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
Сурков заявил, что, работая над "Минском-2", не ожидал его выполнения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияГерманияАнгела МеркельФрансуа ОлландБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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