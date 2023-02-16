https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель врут относительно того, что подписывали минские соглашения лишь для того, чтобы... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:09

2023-02-16T15:09

2023-02-16T15:09

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель врут относительно того, что подписывали минские соглашения лишь для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне с Россией, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Никакого обмана там не было. Это просто тренд. Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем минских соглашений", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. "Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема", - добавил Лукашенко. Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 годы, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".

https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html

https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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