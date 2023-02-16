https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 20 дронов, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:44
2023-02-16T13:44
2023-02-16T13:52
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
ми-8 амтш
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 20 дронов, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Жовтневое Луганской народной республики, Александровка, Новомайорское, Владимировка Донецкой народной республики, Коновалова, Яблоково Запорожской области, Каланчак Херсонской области и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:44 16.02.2023 (обновлено: 13:52 16.02.2023)
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области