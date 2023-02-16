https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html

ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 16.02.2023

ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 20 дронов, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:44

2023-02-16T13:44

2023-02-16T13:52

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

ми-8 амтш

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 20 дронов, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Жовтневое Луганской народной республики, Александровка, Новомайорское, Владимировка Донецкой народной республики, Коновалова, Яблоково Запорожской области, Каланчак Херсонской области и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр