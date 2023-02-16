https://ria.ru/20230216/mezentsev-1852392871.html
Мезенцев: экономическая программа СГ требует тщательного подхода
Мезенцев: экономическая программа СГ требует тщательного подхода - РИА Новости, 16.02.2023
Мезенцев: экономическая программа СГ требует тщательного подхода
Экономическая программа Союзного государства требует в нынешних условиях более тщательного подхода и строгого профессионального анализа, необходимо работать... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:33
2023-02-16T13:33
2023-02-16T15:13
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экономическая программа Союзного государства требует в нынешних условиях более тщательного подхода и строгого профессионального анализа, необходимо работать только на реальные результаты для экономики, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев."Мы имеем право работать только на реальные результаты для реальной экономики", — сказал Мезенцев в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности. "Программа Союзного государства, которая реализуется буквально с первых месяцев реализации Договора о создании Союзного государства, которое финансируется из Союзного бюджета, требует сегодня более тщательного подхода, очень строгого профессионального анализа", — добавил он.Мезенцев сообщил, что три из четырех новых программ Союзного государства посвящены вопросам безопасности, цель четвертой –исследование белков и борьба с вирусами. Он отметил, что с учетом текущей обстановки и санкционного давления в отношении Белоруссии и России в проекты программ Союзного государства были внесены определенные корректировки."В этом году из четырех вводимых программ три посвящены вопросам безопасности, четвертая – "Биомембраны" – исследованию белков с целью получения новых технологий в борьбе с вирусами. Прежде всего, с учетом практики борьбы с коронавирусом, которая заставляет нас быть более готовыми к ответу. Обозначу также еще одну работу, которую разработчики будут вести под эгидой министерств здравоохранения России и Беларуси. Речь идет о создании терапевтических лечебных вакцин против туберкулеза. На этом сложном проекте ведущие НИИ России будут работать во взаимодействии с белорусскими партнерами", - рассказал Мезенцев.
https://ria.ru/20230214/torgovlya-1851994101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
Союзное государство, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Россия
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экономическая программа Союзного государства требует в нынешних условиях более тщательного подхода и строгого профессионального анализа, необходимо работать только на реальные результаты для экономики, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"Мы имеем право работать только на реальные результаты для реальной экономики", — сказал Мезенцев
в ходе пресс-подхода по ходу совещания с представителями министерств и ведомств России - государственных заказчиков-координаторов программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности.
"Программа Союзного государства, которая реализуется буквально с первых месяцев реализации Договора о создании Союзного государства, которое финансируется из Союзного бюджета, требует сегодня более тщательного подхода, очень строгого профессионального анализа", — добавил он.
Мезенцев сообщил, что три из четырех новых программ Союзного государства посвящены вопросам безопасности, цель четвертой –исследование белков и борьба с вирусами. Он отметил, что с учетом текущей обстановки и санкционного давления в отношении Белоруссии и России в проекты программ Союзного государства были внесены определенные корректировки.
"В этом году из четырех вводимых программ три посвящены вопросам безопасности, четвертая – "Биомембраны" – исследованию белков с целью получения новых технологий в борьбе с вирусами. Прежде всего, с учетом практики борьбы с коронавирусом, которая заставляет нас быть более готовыми к ответу. Обозначу также еще одну работу, которую разработчики будут вести под эгидой министерств здравоохранения России и Беларуси. Речь идет о создании терапевтических лечебных вакцин против туберкулеза. На этом сложном проекте ведущие НИИ России будут работать во взаимодействии с белорусскими партнерами", - рассказал Мезенцев.